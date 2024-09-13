السبت 14 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

هل مصر قريبة من الفقاعة العقارية، رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة يجيب عن سؤال الساعة

محمد البستانى
محمد البستانى

أكد المهندس محمد البستاني رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية،  أن مصر بعيدة تماما عن الفقاعة العقارية، لأن الفقاعة تظهر فى حالة وجود ممارسات احتكارية وهو أمر غير موجود بالسوق المصري الذي يتسم بتنافسية شديدة.

وأشار البستاني  خلال لقائه فى برنامج عقار مصر على قناة صدى البلد الذي يقدمه الاعلامي طاهر حمدي، الى أن أسعار العقارات تتكون من سعر الأرض وسعر المباني، والدولة تتحكم فى الأراضي بنسبة 95% وأسعار الأراضي تحددها الحكومة، والمباني تكلفة تنفيذها مرتبطه بأسعار الدولار وتكلفة التنفيذ.

وقال  الدكتور هاني توفيق الخبير الاقتصادي،  إن السوق العقاري معرض لفقاعة عقارية وعندما يبتعد سعر العقار عن قيمته فإن ذلك يعني فقاعة عقارية، ولابد أن تتراجع أسعار العقارات لقيمتها الحقيقية وأسعار الوحدات بالتقسيط حاليًا تتضمن فائدة حوالى٣٢٪. 

وأضاف عند تحقيق مستهدف الدولة بخفض أسعار الفائدة ل ١٦٪، فهذا معناه عرض العقارات بعد عامين بنصف القيمة الحالية، وانهيار أسعار الوحدات المباعة ٢٠٢٤ للنصف."

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اسعار الاراضى اسعار الوحدات اسعار العقارات اسعار الدولار التمويل العقاري الدكتور هاني توفيق المهندس محمد البستاني القاهرة الجديدة جمعية مطوري القاهرة الجديدة

الأكثر قراءة

الظهور الثاني، محمد عبد المنعم يزين قائمة نيس لمواجهة مارسيليا في الدوري الفرنسي

موعد ومكان تشييع جنازة الفنانة ناهد رشدي

نجمة "لن أعيش في جلباب أبي"، من هي الفنانة الراحلة ناهد رشدي

فاقد الوعي وفي العناية، آخر تطورات حالة فهد المولد بعد سقوطه من الدور الثاني (فيديو)

وفاة الفنانة ناهد رشدي عن عمر ناهز 68 عاما

مش زي كل مرة، ارتفاع كبير في أسعار اللحوم الضاني بالأسواق

طليقة أشرف حكيمي تشارك ظافر العابدين بطولة فيلم سينمائي

حبس عصابة سرقة الأسلاك الكهربائية بمنطقة 15 مايو

ads

منوعات

المزيد

امرأة تفقد بصرها مؤقتا بعد استخدام أحد أنواع صبغة الشعر

أبرزها فصل ديدان مخمورة عن غيرها، أبرز الأبحاث الفائزة بجوائز نوبل للحماقة 2024

الهلال الأحمر ينقذ معتمرا إندونيسيا توقف قلبه

مليار يورو سنويا، صحيفة تكشف مفاجأة صادمة عن تعاطي المخدرات في هولندا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الجمعة

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الجمعة

أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة 13 سبتمبر 2024 في السوق

أسعار السكر اليوم الجمعة 13 سبتمبر 2024 بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

رونالدو V.S ميسي.. مقارنة بين الثنائي العالمي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم السبت 14-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم السبت 14-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم السبت 14-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية