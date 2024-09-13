هل مصر قريبة من الفقاعة العقارية، رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة يجيب عن سؤال الساعة

أكد المهندس محمد البستاني رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، أن مصر بعيدة تماما عن الفقاعة العقارية، لأن الفقاعة تظهر فى حالة وجود ممارسات احتكارية وهو أمر غير موجود بالسوق المصري الذي يتسم بتنافسية شديدة.

وأشار البستاني خلال لقائه فى برنامج عقار مصر على قناة صدى البلد الذي يقدمه الاعلامي طاهر حمدي، الى أن أسعار العقارات تتكون من سعر الأرض وسعر المباني، والدولة تتحكم فى الأراضي بنسبة 95% وأسعار الأراضي تحددها الحكومة، والمباني تكلفة تنفيذها مرتبطه بأسعار الدولار وتكلفة التنفيذ.

وقال الدكتور هاني توفيق الخبير الاقتصادي، إن السوق العقاري معرض لفقاعة عقارية وعندما يبتعد سعر العقار عن قيمته فإن ذلك يعني فقاعة عقارية، ولابد أن تتراجع أسعار العقارات لقيمتها الحقيقية وأسعار الوحدات بالتقسيط حاليًا تتضمن فائدة حوالى٣٢٪.

وأضاف عند تحقيق مستهدف الدولة بخفض أسعار الفائدة ل ١٦٪، فهذا معناه عرض العقارات بعد عامين بنصف القيمة الحالية، وانهيار أسعار الوحدات المباعة ٢٠٢٤ للنصف."