وزير الصحة يبحث ملفات التعاون المشترك مع الهند

استقبل الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، كامل جلال، سفير مصر لدى دولة الهند، لبحث ملفات القطاع الصحي التي يمكن التعاون فيها بين الدولتين.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استهل الاجتماع بتهنئة السفير على تكليفه سفيرا لمصر لدى الهند، مؤكدًا حرص مصر على التعاون مع الهند في تصنيع الدواء، والمواد الخام، واللقاحات، ونقل تكنولوجيا التصنيع، وتعزيز فرص الاستثمارات بين الجانبين.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير أكد أهمية التنسيق والتعاون مع الجانب الهندي في تصنيع المواد الخام الدوائية بمواصفات وجودة عالمية، وإمكانية تنفيذ ذلك من خلال مدينة الدواء المصرية "gypto pharma”، وكذلك التعاون في مجال تصنيع الأجهزة الطبية.

وأضاف «عبد الغفار» أن الاجتماع تناول مناقشة سبل التعاون لنقل تكنولوجيا تصنيع اللقاحات، واستحداث خطوط إنتاج لبعض اللقاحات من خلال التعاون بين الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «ڤاكسيرا» ومعهد سيروم الهندي، الذي يعتبر من أكبر المصانع المنتجة للقاحات في العالم، حيث تمكنت وزارة الصحة والسكان في ظل تلك الشراكة من تصنيع 9 أنواع من اللقاحات التي تستخدم في التطعيمات الإجبارية.

سبل التعاون في نقل الخبرات المصرية في القضاء على فيروس سي

وتابع «عبد الغفار» أن الوزير بحث مع السفير، سبل التعاون في نقل الخبرات المصرية في القضاء على فيروس سي، وكذلك الاستفادة من خبرات الجانب الهندي في مجال مكافحة التهاب الكبد الدهني، وإنشاء فريق عمل مشترك لتطوير، وتنفيذ استراتيجيات شاملة في مجال الصحة الواحدة، ومكافحة مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية.

ونوه «عبد الغفار» إلى أن الاجتماع تطرق لمناقشة سبل التعاون في مجال تصنيع وسائل منع الحمل من خلال إتاحة الفرص للاستثمارات الهندية من خلال الحوافز الاستثمارية التي توفرها مصر للمستثمرين.

ومن جانبه وجه السفير كامل جلال الشكر للدكتور خالد عبد الغفار، على التنسيق مع جانب الهندي والتعاون مع المنظمات الدولية لاستقبال الجرحى، والمصابين الفلسطينيين في المستشفيات المصرية مؤكدا التقدير العالمي لجهود مصر في توفير أفضل الخدمات العلاجية، والصحية للفلسطينيين.

وحضر الاجتماع الدكتورة سوزان الزناتي، مدير عام إدارة العلاقات الصحية الخارجية، والدكتور عمرو حسن، مستشار الوزير لشؤون السكان وتنمية الأسرة.