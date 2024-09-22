يبحث عدد كبير من المواطنين عن معرفة فاتورة الاستهلاك الشهري للكهرباء مع نهاية كل شهر قبل وصول محصل الكهرباء لتحصيل قيم الاستهلاك الشهري، وذلك تزامنا مع الزيادات الجديدة في شرائح الاستهلاك والتي تم العمل بها اعتبارا من شهر أغسطس الماضي.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر سبتمبر

وأعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم فقط من خلال الدخول مع الموقع الإلكتروني للشركة واتباع الخطوات.

وتقدم «فيتو» لقرائها خطوات معرفة قيمة الفاتورة الشهرية لشهر سبتمبر من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع الشركة القابضة لكهرباء مصر

اختيار قسم الخدمات

الضغط على خانة الاستعلام عن الفواتير المباشرة

كتابة البيانات الخاصة بالمواطن للتأكد منها وهي الاسم والرقم القومي والمحافظة التابع لها ورقم العداد المكون من 10 أرقام

الضغط على كلمة استعلام



خطوات نقل ملكية عدادات الكهرباء

وحدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عدد من الإجراءات التي يجب إتباعها عند نقل ملكية عدادات الكهرباء سواء بحضور مالك الشقة الأصلي أو بتوكيل منه لمحامي للمشترى الجديد لاستكمال الإجراءات المطلوبة وتغيير اسم مالك العداد.

وتضمنت الإجراءات التي حددها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء كالتالي:

التوجه لشركة الكهرباء في المنطقة التابع لها العقار في مواعيد العمل الرسمية

تقديم الأوراق المذكورة أعلى، مع ملئ استمارة نقل ملكية عداد الكهرباء ودفع الرسوم المطلوبة

يجب حضور المشترك الأصلي للعداد شخصيًا أو عمل توكيل منه لإتمام التنازل عن العداد

يقوم المشترك الجديد بالتوقيع على إقرار سداد أي مستحقات سابقة لشركة الكهرباء

في حالة شراء منزل أو عقار من ورثة، يجب إحضار موافقة الورثة وصورة من إعلام الوراثة وذلك فى حالة وفاة المشترك القديم.