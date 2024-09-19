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الكهرباء تفسر أسباب تأخر تطبيق خطة تخفيف الأحمال

تخفيف الأحمال، فيتو
تخفيف الأحمال، فيتو

 استبعدت مصادر مطلعة بـوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، العودة لتطبيق خطة تخفيف الأحمال في الوقت الحالي، خاصة في ظل توفير المواد البترولية والغاز الطبيعي لمحطات توليد الكهرباء.


أسباب تأخر تطبيق خطة تخفيف الأحمال  

 وأكدت المصادر أن هناك انتظاما في توفير المواد البترولية اللازمة لتشغيل محطات توليد الكهرباء، فضلا انخفاض الأحمال على الشبكة الموحدة للكهرباء نتيجة الانخفاض في درجات الحرارة؛ مما ساهم في استمرار تطبيق خطة وقف تخفيف الأحمال، على الرغم من انتهاء المدة التي حددها مجلس الوزراء والخاصة بوقف تخفيف الأحمال خلال الفترة من 21 يوليو وحتى 15 سبتمبر الحالي.
 

 

موعد عودة تطبيق خطة تخفيف الأحمال  

 وأشارت المصادر إلى أنه ربما تتراجع الحكومة وتعود لتطبيق خطة تخفيف الأحمال في حال تراجع إمدادات الوقود والغاز الطبيعي اللازمة لتشغيل محطات توليد الكهرباء.
 

 يذكر أن مجلس الوزراء أعلن خلال شهر يوليو الماضي وقف العمل بخطة تخفيف الأحمال خلال الفترة من 21 يوليو وحتى 15 سبتمبر الحالي بعد توفير المواد البترولية اللازمة لتشغيل محطات توليد التيار.

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