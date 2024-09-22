الأحد 22 سبتمبر 2024
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ثقافة وفنون

فيلم كوري يتضامن مع فلسطين بعبارة “إسرائيل شر مطلق”

فيلم Ransomed، فيتو
فيلم Ransomed، فيتو

أظهر صناع الفيلم الكوري Ransomed من خلال أحداث العمل تضامنهم مع القضية الفلسطينية، وذلك من خلال إظهار لافتة فى أحد المشاهد. 

وتفاجأ جمهور فيلم Ransomed أثناء مشاهدة العمل بظهور لافتة مكتوب عليها “إسرائيل شر مطلق، إن شرف القدس يأبى أن يتحرر إلا على أيدي المؤمنين”، بشكل واضح أثناء مشهد مطاردة بأحداث العمل الذي تم تصويره بالمغرب. 

وأسعد ذلك العديد من الجمهور خاصة العربي منهم، فمن المعروف أن أبطال الفيلم الذي هم من عمالقة السينما والدراما الكورية Ha Jung Woo وJu Jihoon، دائما ما يكون صوتهم واضح ومسموع بالقضايا الإنسانية.

فيلم Ransomed

فيلم Ransomed مستوحى من أحداث حقيقية وتم تصويره في المغرب، فعندما تفشل خطة إنقاذ مجموعة من الدبلوماسيين، يتعين على دبلوماسي كوري جنوبي التوغل عميقًا في قلب لبنان في محاولة أخيرة يائسة لإعادة زميله إلى الوطن.

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