رانيا محمود ياسين تنضم لأعضاء لجنة تحكيم مهرجان الإسكندرية السينمائي

أعلنت الفنانة رانيا محمود ياسين عن انضمامها إلى لجنة تحكيم مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط.

وأعربت رانيا محمود ياسين، عن سعادتها الكبيرة بهذه الخطوة، عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، وكتبت قائلة: "أتشرف بعضوية لجنة تحكيم في مهرجان الإسكندرية للسينما في مسابقة شباب مصر لأفضل فيلم روائي قصير وآخر تسجيلي قصير.. ادعو لنا بالتوفيق والسداد يارب".

وقررت الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة، رئيس مجلس إدارة الجمعية ورئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي، تقديم جائزة سنوية لأفضل فيلم مصري قصير يناقش القضايا الإنسانية، تخليدًا لاسم الناقد والمؤرخ الكبير أحمد الحضري.

وتقام الدورة الـ40 من مهرجان الإسكندرية خلال الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر المقبل، تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية.

ويهتم مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط أحد أبرز المهرجانات السينمائية في المنطقة بتعزيز التبادل الثقافي والفني بين دول البحر المتوسط، وتكريم الفنانين الذين ساهموا في إثراء السينما بأعمالهم المميزة.