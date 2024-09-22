سبب غياب رياض محرز عن تدريبات أهلي جدة

الدوري السعودي، كشفت تقارير صحفية عن السبب وراء غياب الجزائري رياض محرز، عن تدريبات فريقه أهلي جدة، مساء السبت.

سر غياب رياض محرز عن تدريبات أهلي جدة



ووفقا لصحيفة "الرياضية" السعودية، فإن رياض محرز، غاب عن التدريبات، السبت، بعد اشتداد إصابته بالإنفلونزا التي تعرض لها قبل مواجهة ضمك، يوم الجمعة، ضمن الجولة الرابعة من الدوري السعودي.

وقالت الصحيفة إن محرز تحامل على إصابته أمام ضمك، لكنه خرج بين شوطي اللقاء الذي انتهى بفوز الراقي برباعية مقابل هدفين.



وأوضحت الصحيفة أن مشاركة محرز في لقاء الجندل ضمن دور ال 32 من كأس خادم الحرمين الشريفين، يوم الإثنين المقبل، ستتحدد قبل الحصة التدريبية الأخيرة، في حال تحسنت حالته الصحية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الألماني ماتياس يايسله، مدرب الأهلي، فرض حصة تدريبية على جميع لاعبيه، رافضا منحهم راحة لضيق الوقت.

وأدت المجموعة الأساسية التي شاركت في لقاء ضمك تدريبات استرجاعية ولياقية، وأخرى بالكرة.