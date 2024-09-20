الجمعة 20 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

رياض محرز يقود تشكيل أهلي جدة أمام ضمك في الدوري السعودي

اهلي جدة،فيتو
اهلي جدة،فيتو

أعلن ماتياس يايسلة المدير الفني لفريق أهلي جدة تشكيل الفريق لمواجهة ضمك وذلك في إطار منافسات الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين التي تقام على  ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة.

تشكيل أهلي جدة امام ضمك 


من المقرر أن تنقل المباراة عبر مجموعة قنوات SSC السعودية الناقل الحصري والوحيد لمباريات الدوري السعودي، وتحديدًا عبر شاشة قناة SSC1 SD.

 

ترتيب الأهلي وضمك في الدوري السعودي


ويحتل الأهلي المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 4 نقاط، بعد تحقيقه فوزًا وتعادلًا وتعرضه لهزيمة في الجولات الثلاث الأولى، بينما يأتي ضمك في المركز الثاني عشر برصيد 3 نقاط من فوز واحد وهزيمتين.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز لتحسين مركزه والاقتراب أكثر من صدارة الدوري، بينما يطمح ضمك للخروج بنتيجة إيجابية، سواء بانتصار أو على الأقل بنقطة التعادل.

جدير بالذكر أن الفريقين التقيا في الدوري السعودي للمحترفين 8 مرات من قبل، فاز الأهلي في مباراتين، وخسر 3 مرات، بينما انتهت 3 مواجهات بالتعادل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الدوري السعودي الدوري السعودي للمحترفين مباريات الدوري السعودي مدينة الملك عبدالله الرياضية ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية

مواد متعلقة

الأهلي يرتدي زيه التقليدي أمام جورماهيا الكيني بدوري أبطال أفريقيا

بمشاركة ديانج، الخلود يحقق الفوز الأول في تاريخه بالدوري السعودي أمام الوحدة

أتلتيك بيلباو يفوز على ليجانيس بثنائية في الدوري الإسباني

بمشاركة ديانج، الخلود يتعادل سلبيا مع الوحدة بالشوط الأول في الدوري السعودي

الدوري الإسباني، تعادل سلبي بين بيلباو وليجانيس بالشوط الأول

الأهلي يواصل تدريباته استعدادًا للقاء جورماهيا بدوري أبطال أفريقيا

أليو ديانج يقود تشكيل الخلود أمام الوحدة في الدوري السعودي

انطلاق مباراة أتليتك بيلباو وليجانيس في الليجا وسط أجواء ممطرة (فيديو)

الأكثر قراءة

تراجع سعر جرام الذهب في ختام تعاملات اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024

وفاة منصور عبد الغني صاحب المشهد الشهير في فيلم عسكر في المعسكر

أحمد فتوح يدعم الزمالك من مدرجات استاد القاهرة أمام الشرطة الكيني

زيزو يقود هجوم الزمالك أمام الشرطة الكيني في الكونفدرالية

أول رد من "مصر للطيران" لكشف حقيقة وجود حالات اختناق على رحلة نيوجيرسي

رئيس الثروة السمكية الأسبق: البردويل خط أحمر.. وتعميقها وفقا للمقترح الهولندي يدمرها

بيرسي تاو يصدم كولر قبل مواجهة جورماهيا الكيني

استاد القاهرة جاهز لمباراة الزمالك والشرطة الكيني بالكونفيدرالية

منوعات

المزيد

صراع ألماني تركي داخل الاتحاد الأوروبي بسبب "الشاورما"

بعد مرور 15 شهرا، اكتشاف سبب جديد لتحطم الغواصة "تيتان"

الصين تطلق ستة أقمار صناعية إلى المدار

بالون أطفال يثير ذعرًا في بلدة تركية، ما القصة؟

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الجمعة 20- 9- 2024

تعرف على أسعار الأرز المحلي اليوم الجمعة 20-9-2024

موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2024، وهذه حقيقة الزيادة الجديدة

المزيد

انفوجراف

مبيعات السيارات الكورية في مصر خلال أول 7 أشهر من 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الصبار في المنام وعلاقتها بقوة التحمل والصبر على الابتلاء

شباب حول الرسول، معاذ ومعوذ "شقيقان أحبهما النبي"

وكيل الأزهر: ميلاد النبي كان نقطة تحول تاريخية للبشرية جمعاء

المزيد
الجريدة الرسمية