رياض محرز يرد على انتقادات جماهير أهلي جدة بعد تراجع مستواه

نجح أهلي جدة في اقتناص فوز صعب أمام ضمك في الدقائق الأخيرة من اللقاء، لينتهي بنتيجة 4-2، في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين، والتي تقام على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية “الجوهرة المشعة”.

وتعرض رياض محرز لاعب أهلي جدة، لانتقادات عديدة من جماهير الراقي بسبب هبوط مستواه خلال لقاء، مما دفعه للرد برسالة قوية.

وكتب محرز في رسالة هامة لجماهير الأهلي عبر تطبيق انستجرام قائلا: "نتيجة جيدة للفريق الليلة وسعيد جدًا، لكن من جانبي كان الأمر صعبًا في المباراتين الماضيتين فأنا مريض بالتهاب الشعب الهوائية وأحتاج إلى الراحة قليلًا قبل تقديم أفضل مستوى لي وجعلكم فخورين مرة اخرى، نحن معًا.

وأحرز هدف أهلي جدة جابرييل فيجا في الدقيقة 13 بالشوط الأول، وأحرز هدف التعادل لضمك أيمن يوسف فلاتة في الدقيقة 45+9.

ويغيب طارق حامد عن مواجهة ضمك وأهلي جدة بسبب الإصابة.

وأحرز إيفان توني الهدف الثاني لأهلي جدة في الدقيقة 46 مع بداية الشوط الثاني، ليتعادل فاروق شافعي لضمك في الدقيقة 65 من عمر الشوط.

وجاء الهدف القاتل لأهلي جدة في الدقيقة فيرمينو في الدقيقة 8+90 ليتم إلغاؤه بداعي التسلل لكن يتم احتسابه مرة أخرى بعد العودة لتقنية الفيديو، ويختتم إيفان توني الهدف الرابع لأهلي جدة في الدقيقة 16+9.

تشكيل ضمك أمام أهلي جدة

تشكيل أهلي جدة ضد ضمك

ترتيب الأهلي وضمك في الدوري السعودي

ويحتل الأهلي المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 7 نقاط، بعد تحقيقه فوزًا وتعادلين وتعرضه لهزيمة في الجولات الثلاث الأولى، بينما يأتي ضمك في المركز الخامس عشر برصيد 3 نقاط من فوز واحد وهزيمتين وتعادل.

يذكر أن الفريقين التقيا في الدوري السعودي للمحترفين 8 مرات من قبل، فاز الأهلي في مباراتين، وخسر 3 مرات، بينما انتهت 3 مواجهات بالتعادل.