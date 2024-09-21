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أخبار مصر

وزير الكهرباء يؤكد أهمية التصدي لسرقة التيار والتوسع في الطاقة المتجددة

الدكتور محمود عصمت
الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
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التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع فان يا ليانج رئيس شركة الصين الجنوبية CSGI العاملة في مجالات خفض الفقد ومشروعات توليد الكهرباء من ضخ وتخزين المياه وتخزين الطاقة بواسطة بطاريات متنقلة على سيارات طوارئ والوفد المرافق له.

مواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي 

وبحث وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مع رئيس شركة الصين الجنوبية بحث دعم وتعزيز سبل التعاون فى مختلف المجالات فى إطار الخطة العاجلة لتحسين الخدمات وجودة التغذية الكهربائية والحد من الفقد ومواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي والارتقاء بمعدلات الأداء فى شبكات التوزيع.

 كما نافقش الاجتماع والذي عقد بحضور المهندسة صباح مشالى نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، لمناقشة مقترحات العمل المشترك والتعاون فى ضوء استراتيجية فتح المجال أمام القطاع الخاص للاستفادة من خبراته الإدارية والفنية والتكنولوجية وقدراته المالية للنهوض بالشركات التابعة وجودة التشغيل وتحسين معدلات الأداء.

اختيار المناطق فى نطاق شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء

واستعرض الدكتور محمود عصمت خلال الاجتماع أوجه التعاون المختلفة مع الشركة ومشروعاتها الحالية بالشراكة مع قطاع الكهرباء، وتم مناقشة المقترحات الخاصة بكيفية مواجهة الفقد وسرقات التيار الكهربائي على الجهد المنخفض فى إطار خطة لإدارة الطاقة المهدرة فى كافة الاستخدامات وخاصة المنزلي والصناعي، وتطرق الاجتماع الى بحث نتائج التجارب القائمة لمواجهة سرقات الكهرباء ومعايير اختيار المناطق فى نطاق شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، وتم بحث مشروع توليد الكهرباء بواسطة ضخ وتخزين المياه وكذلك مشروع تخزين الطاقة المتجددة عبر البطاريات وسيارات الطوارئ المتنقلة وكيفية الاستفادة منها لمواجهة الأحمال المرتفعة وتحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة وشمل الاجتماع إجراءات ومتطلبات تعميم التجربة ومشاركة جهات عديدة لتحقيق الأهداف المنشودة.

خفض استخدام الوقود وتحسين كفاءة التشغيل 

أكد الدكتور محمود عصمت أن أزمة الفقد فى التيار الكهربائي الناتج عن السرقات تقوم على مواجهته حاليا جهات عديدة داخل الدولة، لاسيما وأنه تخطى كافة المعايير وأصبح يهدد الخدمة الكهربائية وما نعمل عليه لتحسين جودتها واستدامتها لكافة الاستخدامات، موضحا اتخاذ ما يلزم من الإجراءات لمواجهة التعدي على التيار الكهربائي والتصدي لظاهرة سرقة الكهرباء، مشيرا إلى الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار والحفاظ على الاستمرارية للشبكة الموحدة والاعتماد على الطاقات المتجددة وخفض استخدام الوقود وتحسين كفاءة التشغيل وغيرها للحفاظ على استدامة توفير الكهرباء.

مشروع وحدات الطاقة الكهروضوئية والبطاريات

قال الدكتور محمود عصمت إن مشروعات العمل القائمة تشمل الاستفادة من خبرات الشركة واستخدام التكنولوجيا الحديثة التى تمتلكها فى مجال إنتاج الألواح الشمسية ومشروع وحدات الطاقة الكهروضوئية والبطاريات والتوسع في انظمة ضخ وتخزين الطاقة وتحسين وتقليل الفقد، موضحا ان الدولة تدعم توطين الصناعة المرتبطة بمهمات الطاقة المتجددة فى إطار رؤية شاملة لدعم الصناعة وتوطين التكنولوجيا، مشيرا إلى اهتمام قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بالتصنيع المحلي للمهمات والمعدات الكهربية والعمل على تطوير الشبكة الكهربائية.

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