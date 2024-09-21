تفاصيل تحركات الحكومة للقضاء على ظاهرة سرقة الكهرباء.. تحرير 630 ألف محضر خلال 40 يوما.. تركيب 186 ألف عداد كودي.. وتحصيل 400 مليون جنيه غرامات

نجحت الدولة في القضاء على كابوس تخفيف الأحمال على الشبكة الموحدة للكهرباء، وذلك بعد تطبيقه لأكثر من عام بسبب نقص إمدادات الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء، مما أدى إلى تراجع الطاقة المولدة على الشبكة.

ظاهرة ارتفاع سرقة التيار الكهربائي على الشبكة



وتعمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على قدم وساق للقضاء علي ظاهرة تزايد سرقة التيار التي ظهرت بشكل مكثف خلال الفترات الماضية، حيث أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أنه بداية من الشهر الماضي وحتى الأسبوع الأول من الشهر الجاري تحرر نحو 513771 محضرا لسرقات التيار الكهربائي، بمعرفة الإدارة العامة لشرطة الكهرباء بحجم طاقة يصل إلى 154.977 مليون كيلووات ساعة، فضلا عن 116164 محضرا خلال نفس الفترة تم بمعرفة الضبطية القضائية لشركات توزيع الكهرباء، وذلك بحجم طاقة يصل إلى 115.026 مليون كيلووات ساعة، مستعرضًا عددًا من حالات الضبط لوحدة مكافحة سرقات التيار الكهربائي بعدد من المناطق على مستوى الجمهورية.



وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن كمية الطاقة المهدرة من خلال سرقة التيار الكهربائي تصل إلى 20% من حجم الطاقة المنتجة، وهو رقم ليس بالقليل، ويطلق عليه الفقد التجاري وليس الفقد الفني.

وأكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه خلال الفترة من 25 /7 /2024 وحتى 15/9/2024 تم تركيب أكثر من 186 ألف عداد كودى على مستوى الجمهورية من خلال مختلف شركات التوزيع، والبدء في تنفيذ خطة لتركيب العدادات الكودية للمنشآت والوحدات التي تستمد التيار الكهربائي عن طريق الممارسات، وذلك لمختلف الوحدات بدون استثناء، كما أنه جار تنفيذ مشروع تركيب نحو 270 ألف عداد ذكي لمحطات المحولات والموزعات والمحولات وكبار المشتركين على الجهد المتوسط.

مراجعة موقف العدادات المعطلة والعدادات مسبقة الدفع

كما شدد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة علي رؤساء شركات توزيع الكهرباء بضرورة تقليل معدلات الفقد والمقارنة بين إجمالي الطاقة في شركة النقل والطاقة المستلمة والمباعة فى شركات التوزيع، والمرور ومراجعة موقف العدادات المعطلة والعدادات مسبقة الدفع، والمقارنة بين عدد محاضر سرقة الكهرباء التى تم تحريرها وما تم تحصيله فعليا، بالإضافة إلى مراجعة الخطة الاستثمارية لكل شركة وأوجه الصرف المختلفة وغيرها من الإجراءات المالية وضرورة أن يتم ذلك بإشراف الشركة القابضة، وكذلك مراجعة خطط الصيانة والتوقيتات المحددة لذلك، وقياس الأحمال للكابلات والمحولات وقياس نقاط الربط مع محولات نقل الكهرباء.

إعداد تقرير أسبوعي يشمل ضبطيات سرقة الكهرباء وتركيب العدادات الكودية



وشدد الدكتور محمود عصمت، على ضرورة قيام الشركات بإعداد تقرير أسبوعي يشمل ضبطيات سرقة الكهرباء وتركيب العدادات الكودية وأبرز الحالات، وكميات الوفر فى الطاقة ومعدلات التحصيل، وإعداد خريطة مكانية لرصد المناطق التى يزيد بها نسب الفقد التجارى وإمكانية تركيب العدادات المجمعة لأكشاك التوزيع واللوحات، مشيرا إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتصدي لسرقات التيار الكهربائي ومنع الوصلات غير القانونية والتى ينتج عنها أضرار بالغة للشبكة الكهربائية، موضحا أن فرق المرور والتفتيش من الشركة القابضة، ومن الوزارة تتابع كافة الموضوعات المتعلقة بسرقة الكهرباء وخفض الفقد وإجراءات تحسين الخدمة ومعدلات تركيب العدادات الكودية وغيرها.

وأوضح أن هناك تنسيقا وتعاونا بين جهات عديدة فى الدولة ومتابعة يومية من القيادة السياسية للإجراءات التى يتم اتخاذها للحد من ظاهرة سرقة التيار الكهربائي، موضحا أن نسب الفقد الناتج عن سرقات التيار الكهربائى تكبد الدولة خسائر مالية كبيرة، بالإضافة إلى الإضرار باستقرار الشبكة نتيجة دخول أحمال مفاجئة غير مخطط لها تتسبب في انقطاع التيار الكهربائي.



وأعلن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن عدد محاضر الضبطية القضائية وصلت إلى 99 ألف محضر بإجمالي طاقة مسروقة بلغت 97 مليون كيلوات وبقيمة مالية 396 مليون جنيه غرامات.