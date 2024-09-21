السبت 21 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

قناة إسرائيلية: نتنياهو يستدعي وزراءه وقادة الجيش لمناقشة أمنية

نتنياهو ورئيس الأركان،
نتنياهو ورئيس الأركان، فيتو

ذكرت القناة الـ13 الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم السبت، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو استدعى الوزراء وقادة جيش الاحتلال  لمناقشة أمنية في مقر وزارة الحرب بتل أبيب.

جيش الاحتلال يعلن حالة التأهب القصوى 

وفي السياق ذاته أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي -نقلا عن مصادر- إن هناك استعدادات جارية في إسرائيل لتصعيد فوري.

وأفادت صحيفة معاريف الإسرائيلية، أن دولة الاحتلال أعلنت حالة التأهب القصوى في صفوف الجيش الاسرائيلي تحسبًا لأي هجوم قد يشنه حزب الله.

وقال اللواء احتياط بجيش الاحتلال الإسرائيلي، إسحاق بريك، حرب الاستنزاف الحالية مع حماس وحزب الله تلحق أضرارا فادحة بإسرائيل.

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جيش الاحتلال يعلن حالة التأهب القصوى في صفوفه تحسبا لهجمات حزب الله

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جيش الاحتلال يتوقع رد حزب الله غدا على غارة الضاحية الجنوبية

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