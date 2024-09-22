انتظام الدراسة بالمدارس والمعاهد الأزهرية في الإسماعيلية (فيديو وصور) 

شهدت المدارس والمعاهد الأزهرية في محافظة الإسماعيلية، اليوم الأحد، بدء العام الدراسي الجديد وذلك وسط إقبال كثيف من الطلاب على المدارس والمعاهد.





انتهاء مدارس الإسماعيلية من التجهيزات

وكانت مدارس الإسماعيلية قد أنهت استعداداتها، لاستقبال طلاب الصف الأول بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية، بعدد 55 مدرسة، في 8 إدارات تعليمية تابعة لمديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، على أن تكتمل كافة الصفوف الدراسية بكافة مراحل التعليم وتنتظم في الدراسة بنهاية الأسبوع الجاري.

جانب من فعاليات الدراسة، فيتو



جانب من فعاليات الدراسة، فيتو

تحديد مواعيد لدخول الطلاب

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، أنه استعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد، تم وضع جدول مواعيد لتقسيم دخول طلاب المدارس على عدة أيام لضمان عدم حدوث تكدس بالمدارس في أول يوم دراسة.

ووجَّه اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية بضرورة توفير كافة الإمكانات والسُبل لتسهيل العملية التعليمية بكافة المدارس بالإدارات التعليمية الثمانية، مؤكدًا على تعاون الجهات المختلفة؛ لتيسير فترات دخول وخروج الطلبة، وتذليل الاختناقات المرورية الناتجة عنها.

جانب من فعاليات الدراسة، فيتو

جانب من فعاليات الدراسة، فيتو

جانب من فعاليات الدراسة، فيتو

توجيهات بتكثيف أعمال النظافة بمحيط المدارس

ووجَّه "أكرم" الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء برفع مستوى النظافة داخل وخارج المدارس ومحيط المدارس وإزالة كافة الإشغالات ومنع تواجد الباعة الجائلين وصيانة أعمدة الإنارة بمحيطها، ورفع المخلفات أولًا بأول وتقليم الأشجار بالمدارس وحولها.

جانب من فعاليات الدراسة، فيتو

جانب من فعاليات الدراسة، فيتو

من جانبه أكد الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، أنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة والشاملة والاطمئنان بشكل فعلي على جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب وبدء الدراسة، كما تم الانتهاء من مراجعة التجهيزات المدرسية والمباني ومراجعة جميع النوافذ وسلامتها وتجديد دهان البوابات وغسيل خزانات المياه وتطهيرها وصيانة بالوعات الصرف الصحي، ومراجعة طفايات الحريق وجميع الوصلات الكهربائية وتجديد الأعلام وتطبيق شروط الأمان والسلامة بالمدارس والمنشآت التعليمية.

واشار إلى أن مديري الإدارات التعليمية تابعوا كافة الإجراءات الصحية اللازمة وإعداد الجداول الدراسية وتوزيع المهام والأدوار على جميع الأعضاء والتشديد على مديري المدارس بمتابعة تنفيذ جدول الإشراف اليومي والالتزام بالزي المدرسي، وحسن معاملة أولياء الأمور، وعقد لقاءات دورية معهم والاستماع إلى مقترحاتهم حول تطوير المنظومة التعليمية، مع استمرار تكثيف أعمال النظافة.

مختتمًا: تنفيذًا لتوجيهات اللواء طيار أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، تم إزالة كافة الإشغالات من محيط المدارس بالتعاون مع مجالس المدن والقرى، والتأكيد على قيم المواطنة وتنمية روح الولاء والانتماء للوطن، والالتزام بتحية العلم والنشيد الوطني وتضافر كافة الجهود للعمل على خروج المدرسة في أجمل صورة لاستقبال أبنائنا الطلاب في العام الدراسي الجديد.

وكان محافظ الإسماعيلية قد وجه بمتابعة جاهزية المدارس بالمحافظة، استعدادًا لاستقبال العام الدراسي الجديد ٢٠٢٤-٢٠٢٥، والتأكد من صلاحيتها وتوافر كافة سبل الأمان والراحة للطلاب وكادر التدريس والإدارة، عن طريق لجنة مُشكَّلة من مكتب متابعة محافظ الإسماعيلية، الوحدات المحلية، ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وذلك للمتابعة والتأكد من سلامة المباني والمنشآت، صلاحية المقاعد، دورات المياه، الكهرباء، مياه الشرب، والنظافة العامة داخل أسوار المدرسة، وحولها من الخارج، بالإضافة لمراجعة مستوى التأمين بالمدارس، وتوافر مهمات الحماية المدنية، وما يظهر أمام اللجنة من سلبيات أخرى للعمل على تلافيها.