الأحد 22 سبتمبر 2024
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اقتصاد

رئيس مركز تحديث الصناعة تتفقد أحد مصانع الأدوية

جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو

أجرت دعاء سليمة، الرئيس التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، زيارة لشركة جلوبال نابي للأدوية، برفقة  مانيوال بالز، نائب إدارة البرنامج ممثل الوزارة الاتحادية لشئون الاقتصاد وحماية المناخ الالمانية ويورج شرايبير، مدير أول البرنامج عن دولتي مصر وتونس بالمؤسسة الالمانية للتعاون الدولي - المقر الرئيسي بمدينة بون وممثلي وحدة التدريب وبناء القدرات بالمركز.

ويأتي هذا في إطار تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص ودعم خريجي برنامج الشراكة في الأعمال التجارية مع دولة ألمانيا الاتحادية

وخلال الزيارة، استمع الوفد إلى عرض تقديمي من شركة جلوبال نابي حول أبرز الشراكات التي تمت مع القطاع الخاص الألماني في مجال نقل التكنولوجيا، وكيف أسهمت هذه الشراكات في النهوض بجودة منتجات الشركة وفتح آفاق تصديرية جديدة. كما أشاد الوفد الألماني بأداء شركة جلوبال نابي منذ انضمامها للبرنامج حيث تمكنت من إبرام العديد من الاتفاقيات التجارية مع السوق الألماني، مما يعكس نجاح استراتيجياتها التوسعية ويؤكد على فعالية برنامج الشراكة في الأعمال التجارية مع دولة المانيا بشأن زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والمانيا وباقي دول أسوق الاتحاد الأوروبي.

 

وعقب زيارة شركة جلوبال نابي، قام الوفد الألماني بمصاحبة ممثلي وحدة التدريب وبناء القدرات بزيارة شركة أركي تاتش، المتخصصة في تصنيع الأثاث المكتبي. حيث تعد أركي تاتش من خريجي البرنامج وشهدت توسعًا ملحوظًا في إنتاجها والأسواق التصديرية منذ انضمامها للبرنامج، مستفيدة من التقنيات الألمانية المتطورة.

كما تدعم أركي تاتش محور ربط الصناعة بالأكاديميا، من خلال العديد من بروتوكولات التعاون مع الجامعات المصرية. هذه الشراكات تتيح فرصًا هائلة أمام الطلاب للاستفادة من الإمكانيات التصنيعية المتطورة للشركة، مما يسهم في تطوير مهاراتهم وتجهيزهم لسوق العمل.

وأعرب الوفد الألماني عن اعتزازه بخريجي البرنامج كل من شركة جلوبال نابي وأركي تاتش، مشيدًا بتجاربهما الناجحة وتأثيرهما الإيجابي في السوق المصري والالماني.

ويواصل مركز تحديث الصناعة جهوده في دعم الصناعة المصرية وتعتبر تلك الزيارات جزءًا من استراتيجيته لتعزيز الشراكات الفعالة وتبادل الخبرات مع ممثلي الصناعات المصرية.

 

تحديث الصناعة يعقد ندوة للتعريف ببرامج الدعم الفني المقدمة

تحديث الصناعة: تنظيم ندوة لتعريف المجتمع الصناعى ببرامج الدعم الفني

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دعاء سليمة الرئيس التنفيذي لمركز تحديث الصناعة تحديث الصناعة الرئيس التنفيذي لمركز تحديث الصناعة

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