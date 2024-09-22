الأحد 22 سبتمبر 2024
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اقتصاد

حصاد زيارة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى لندن فى أرقام

المهندس حسن الخطيب
المهندس حسن الخطيب

 عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماعات مكثفة مع عدد من البنوك الدولية بالمملكة المتحدة بهدف تعزيز الاستثمار في مصر.

ورصدت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية حصاد هذه الرحلة التى امتدت لعدة أيام خلال الأسبوع التالى: 

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الاستثمار المهندس حسن الخطيب - وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار

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