حصاد زيارة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى لندن فى أرقام

عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماعات مكثفة مع عدد من البنوك الدولية بالمملكة المتحدة بهدف تعزيز الاستثمار في مصر.

ورصدت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية حصاد هذه الرحلة التى امتدت لعدة أيام خلال الأسبوع التالى: