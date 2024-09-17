تحديث الصناعة: تنظيم ندوة لتعريف المجتمع الصناعى ببرامج الدعم الفني

نظم مركز تحديث الصناعة “ فرع دمياط ” ندوة توعوية لتعريف المجتمع الصناعى ببرامج الدعم الفني المقدمة بدعم خاص من وزارة الصناعة، مثل شهادات الجودة المتخصصة وشهادات تطابق المنتجات ومجالات التحول الرقمي وزيادة المكون التكنولوجي وخدمات الاستدامة والاقتصاد الأخضر.



يأتي ذلك بالتعاون مع جمعية مستثمري دمياط الجديدة وبحضور ممثلي كبرى المصانع في المنطقة وذلك بقطاعات الصناعات الهندسية والأثاث والأغذية.

كما يأتي تنظيم الندوة استمرارًا لجولات المركز في المحافظات المختلفة وفي إطار تعاون مركز تحديث الصناعة مع شركاء التنمية

وقام ممثلو المركز بعرض سبل الاستفادة من حزمة الخدمات الفنية بغرض تطوير المجالات سالفة الذكر وتوضيح أهميتها في زيادة التنافسية للشركات المصرية مما يؤهلها للتصدير للأسواق العالمية.

تحديث الصناعة يطلق نسخة جديدة من موقعه الإلكتروني

أطلقت دعاء سليمة، الرئيس التنفيذي لمركز تحديث الصناعة النسخة الجديدة من الموقع الإلكتروني للمركز، وذلك بعد تحديث المحتوى وكذلك الخدمات التي يتم تقديمها للعملاء في مختلف المنشآت الصناعية.

جاء ذلك بناء على توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بالاهتمام بملف التحول الرقمي لدعم القطاعات الصناعية المختلفة.