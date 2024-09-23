حرية الصحافة، اختصاصات لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ

مجلس الشيوخ، حددت اللائحة الداخلية لـ مجلس الشيوخ، اختصاصات اللجان النوعية بمجلس الشيوخ، من بينها لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ.

اختصاصات لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام

وجاءت تلك الاختصاصات وفقا لنص اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ كالتالي:

مادة 58

تختص لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بما يأتى:

- الحفاظ على مكونات التعددية الثقافية.

- كافة الخدمات الثقافية.

- الملكية الفكرية.

- الفنون والآداب.

- السياحة والآثار.

- المناطق الأثرية والمحميات التراثية العالمية.

- الحفاظ على الهوية الثقافية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة.

- ترسيخ القيم الحضارية والروحية وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز.

- الإعلام المسموع والمرئى والصحافة المطبوعة والرقمية وكافة وسائل التواصل الاجتماعى.

- شئون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام.

- السياسات والتشريعات الخاصة بالسياحة والاثار والثقافة والصحافة والإعلام.

- تعزيز الضمانات الدستورية الخاصة بحرية الصحافة والإعلام.

وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالسياحة والآثار والثقافة والإعلام.

دور الانعقاد الخامس بمجلس الشيوخ

ويستعد مجلس الشيوخ، لبدء دور انعقاده الخامس في أول شهر أكتوبر المقبل، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس.

اختصاصات مجلس الشيوخ

وترصد فيتو اختصاصات مجلس الشيوخ قبل بدء دور الانعقاد الجديد كالتالي:

تنص المادة 3 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على:

يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بما يأتي:

-توسيد دعائم الديمقراطية وتقويتها، وأخصها الانتخابات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى، وإعلاء قيم التنافسية السياسية والقبول المشترك، وتمكين المرأة والشباب.

دعم السلام الاجتماعي في شتى مجالاته

-دعم السلام الاجتماعى فى شتى مجالاته، وأخصها إعلاء مبدأ المواطنة، والعدالة الاجتماعية، وحرية التعبير ومناهضة التمييز، ومكافحة الجرائم المنظمة الكبرى كالإرهاب، والنزاعات القبلية والطائفية والثأرية.

-دعم القيم العليا للمجتمع، وأخصها المنصوص عليها فى الباب الأول من الدستور.

-دعم المقومات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمجتمع وأخصها المنصوص عليها فى الباب الثانى من الدستور.

-دعم الحقوق والحريات والواجبات العامة وأخصها المنصوص عليها فى الباب الثالث من الدستور.

-تعميق النظام الديمقراطى وتوسيع مجالاته فى الإدارة المحلية، وفى التنظيمات النقابية، والطلابية، وغير ذلك من المجالات. وذلك كله على النحو المبين بهذه اللائحة.

اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ

مادة 4

يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فيما يأتي:

- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.

مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية

- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة.

- مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.

- ما يُحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.

ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب

مادة 5

يمثل مجلسى النواب والشيوخ جمهورية مصر العربية فى المؤتمرات البرلمانية الدولية وفقًا للقواعد التى يتفق عليها مكتبا المجلسين.