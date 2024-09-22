كولين فاريل: شاهدت أفلام Toy Story لهذا السبب

The Penguin، كشف الممثل "كولين فاريل"، عن طريقته في تخطي الأجواء المظلمة والكئيبة لمسلسله الجديد The Penguin.

وقال كولين في تصريحات صحفية: "لقد شاهدت أفلام "Toy Story"للهروب من من الأجواء المظلمة أثناء تصوير المسلسل، كنت أشاهد جميعها في نهاية يوم العمل على مسلسل The Penguin فقط من أجل شيء خفيف وجميل يعمل علي تغيير حالتي النفسية".

تفاصيل مسلسل The Penguin.

طرحت شركة DC، رسميا أولى حلقات مسلسلها الجديد، The Penguin، المشتق من عالم The Batman، للمشاهدة حصريا عبر منصة MAX، بتاريخ ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤.

The Penguin هو مسلسل مكمل لأحداث فيلم The Batman، ويتبع العمل قصة أوزوالد كوبلبوت، ورحلة صعوده من مسخ غير معروف، إلى واحد من أشهر المجرمين، ورجال العصابات، في مدينة جوثام.