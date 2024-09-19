الخميس 19 سبتمبر 2024
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ثقافة وفنون

شاهد العرض العالمي لمسلسل مارفل الجديد Agatha All Along (فيديو)

Agatha All Along،
Agatha All Along، فيتو

مسلسلات مارفل، أقامت استديوهات مارفل، العرض العالمي، لمسلسلها الجديد Agatha All Along، في ولاية كاليفورنيا، بحضور أبطال العمل، الذين تألقوا علي السجادة البنفسجية للعرض.

وطرحت استديوهات مارفل، أول حلقتين، لأحدث أعمالها الفنية، مسلسل Agatha All Along، للمشاهدة حصريا على منصة ديزني بلس.

 

هالوين ورعب مارفل في مسلسل Agatha All Along

كشفت تقارير صحفية، عن تفاصيل مسلسل مارفل، "Agatha All Along".

وذكرت التقارير أن  مسلسل Agatha All Along، سيتضمن حلقات تحتوي على مشاهد رعب، وسيركز المسلسل على عيد الهالوين، وقد يكون له ارتباطات، وصلات بأحداث، وشخصيات أخرى، في عالم مارفل.

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تفاصيل مسلسل مارفل Agatha All Along

Agatha All Along، هو مسلسل غموض يدور حول، شخصية الساحرة، اجاثا، وبعض الحلفاء الغير المتوقعين، الذين يعملون على مساعدتها لاستعادة قواها السابقة.

Agatha All Along، بطولة كاثرين هان، وباتي لوبوني، وساشير زاماتا، وديبرا جو روب، وآلي آهن، ويعرض المسلسل حصريا، علي منصة ديزني.

استديوهات مارفل تطرح أول حلقتين من مسلسل Agatha All Along

هاريسون فورد يكشف سبب انضمامه لعالم مارفل

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Agatha All Along تفاصيل Agatha All Along سيلينا جوميز تظهر في مسلسل Agatha Coven Of Chaos مسلسل Agatha All Along موعد Agatha All Along

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