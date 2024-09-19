شاهد العرض العالمي لمسلسل مارفل الجديد Agatha All Along (فيديو)

مسلسلات مارفل، أقامت استديوهات مارفل، العرض العالمي، لمسلسلها الجديد Agatha All Along، في ولاية كاليفورنيا، بحضور أبطال العمل، الذين تألقوا علي السجادة البنفسجية للعرض.

وطرحت استديوهات مارفل، أول حلقتين، لأحدث أعمالها الفنية، مسلسل Agatha All Along، للمشاهدة حصريا على منصة ديزني بلس.

She’s THAT witch 😉 Agatha herself, Kathryn Hahn, makes her fabulous entrance 💜#AgathaAllAlong pic.twitter.com/O8M4J9TNgD — Marvel Studios (@MarvelStudios) September 17, 2024

هالوين ورعب مارفل في مسلسل Agatha All Along

كشفت تقارير صحفية، عن تفاصيل مسلسل مارفل، "Agatha All Along".

وذكرت التقارير أن مسلسل Agatha All Along، سيتضمن حلقات تحتوي على مشاهد رعب، وسيركز المسلسل على عيد الهالوين، وقد يكون له ارتباطات، وصلات بأحداث، وشخصيات أخرى، في عالم مارفل.

تفاصيل مسلسل مارفل Agatha All Along

Agatha All Along، هو مسلسل غموض يدور حول، شخصية الساحرة، اجاثا، وبعض الحلفاء الغير المتوقعين، الذين يعملون على مساعدتها لاستعادة قواها السابقة.

Agatha All Along، بطولة كاثرين هان، وباتي لوبوني، وساشير زاماتا، وديبرا جو روب، وآلي آهن، ويعرض المسلسل حصريا، علي منصة ديزني.