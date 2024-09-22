انطلاق عام دراسي جديد في أجواء من الفرح والبهجة.. محافظ القاهرة يشهد طابور الصباح بمدرسة السيدة خديجة.. والتوك توك وسيلة نقل الطلاب لمدارس الإسكندرية (فيديو وصور)

شهدت مدارس بعض المحافظات اليوم الأحد، انطلاق بداية العام الدراسي الجديد، حيث أقامت المدارس احتفالات كبيرة لاستقبال الطلاب، وتزينت الفصول بالبالونات الملونة وأشرطة الزينة، وكانت الابتسامات تعلو وجوه الطلاب والمعلمين، معلنة عن بداية مرحلة جديدة مليئة بالأمل والتطلع نحو المستقبل.

استقبال حافل بالفرح والترحيب بالجيزة

واستقبلت مدارس الجيزة طلابها في أجواء من الفرح والترحيب، حيث تم تنظيم فعاليات متنوعة لاستقبالهم، منها توزيع الحلوى والبالونات، كما قدمت بعض المدارس عروضًا ترفيهية متنوعة للطلاب، مثل العروض المسرحية والعروض الموسيقية، مما ساهم في خلق جو من الحماس والتشويق.



رسائل إيجابية للطلاب

وحرصت بعض المدارس الأخرى على توجيه رسائل إيجابية للطلاب، حيث تم التأكيد على أهمية العلم والمعرفة، ودور المدرسة في بناء شخصية الطالب المتكاملة، كما تم تشجيع الطلاب على الاجتهاد والمثابرة لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم.

محافظ القاهرة يشهد طابور الصباح بمدرسة السيدة خديجة

وشهد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة، طابور الصباح بمدرسة السيدة خديجة الصناعية بنات بطرة لمتابعة انتظام العملية التعليمية بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥.

وقدم محافظ القاهرة التهنئة لجميع الطالبات والمعلمين والعاملين بالمدرسة بالعام الدراسى الجديد، متمنيًا لهم عامًا دراسيًا موفقًا، كما قام بتوزيع عدد من الحقائب المدرسية والأدوات المكتبية على طلبة المدرسة بمناسبة العام الدراسى الجديد.

وأكد محافظ القاهرة أن الدولة تسعى لتوفير منظومة تعليمية متميزة قائمة على ضمان الجودة، مشيرًا إلى أن تطوير التعليم وعودة المدرسة لدورها الحقيقي وعودة الطلاب لها هو الدور الأساسي الذي تركز عليه وزارة التربية والتعليم حاليًا، لتحقيق عام دراسى منضبط.

التوك توك وسيلة نقل الطلاب لمدارس الإسكندرية

شهدت محيط مدارس الاسكندرية انتشارا كبيرا لمركبة التوك توك لنقل الطلاب والطالبات للمدارس التابعة لهم وسط تواجد أولياء الأمور.

وتجمع العشرات من أولياء الأمور أمام المدارس وفى الميادين والشوارع العامة لنقل أبنائهم للمدارس لحضور الطابور الصباحى واليوم الأول من انطلاق العام الدراسي الجديد.

كما توافد طلاب وطالبات الإسكندرية اليوم، على كافة مدارس المحافظة مع انطلاق ماراثون العام الدراسي الجديد، وسط تواجد أولياء الأمور للاطمئنان على دخول أبنائهم الطلاب من بوابات المدارس.

وحرص مسئولو المدارس على التواجد أمام البوابات الرئيسية لمدرسة لاستقبال الطلاب والطالبات فى بداية العام الدراسي وسط جولات تفقدية من قيادات التربية والتعليم للاطمئنان على سير العملية التعليمية.

مدارس قنا تتزين لاستقبال التلاميذ فى أول يوم دراسى

وتزينت مدارس التعليم الاساسى، بمحافظة قنا ، بالبالونات والالعاب لاستقبال التلاميذ فى أول أيام الدراسة، بالمدارس.

وأجرى محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، جولة تفقدية بعدد من مدارس إدارة قنا التعليمية وذلك لمتابعة انتظام سير العمل فى أول أيام العام الدراسى الجديد 2024-2025م تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، والدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا.

وتفقد السيد مدرستى حسان بن ثابت الابتدائية المشتركة التى استقبلت اليوم أطفال kg1 والصف الأول الابتدائي، وتابع الفصول وقاعات رياض الأطفال وحجرات الأنشطة والمكتبة.



وتفقد عددًا من الفصول الدراسية داخل المدارس، مؤكدا أنه قد تم اتخاذ العديد من الإجراءات لاستقبال العام الدراسي الجديد من صيانة المدارس ومتابعة تسليم الكتب المدرسية والإنتهاء من خطة الندب والنقل بين المدارس لسد العجز لضمان استقرار العملية التعليمية.

انتظام الطلاب في طوابير الصباح بمدارس الغربية في أول يوم دراسي

وتوافد الطلاب من محافظة الغربية، صباح اليوم الأحد، على المدارس، في أول أيام العام الدراسي الجديد.

وأجرت “فيتو” بثا مباشرا لرصد دخول الطلاب إلى المدارس وحضور الطابور الصباحي وسط حالة من الفرحة والنشاط مع بداية العام الدراسي الجديد، ملتزمين بارتداء الزي المدرسي.

موعد بداية الفصل الدراسي الأول للعام الجديد



وبدأ الفصل الدراسي الأول ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ إلى الخميس ٢٣ يناير ٢٠٢٥، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق ١١/ ١/ ٢٠٢٥، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق ٨/ ٢/ ٢٠٢٥ إلى الخميس الموافق ٥/ ٦/ ٢٠٢٥، على أن يكون موعد بدء امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق ٢٤/ ٥/ ٢٠٢٥.

وتنطلق امتحانات الدبلومات الفنية السبت ٣١/ ٥/ ٢٠٢٥، كما تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق ١٤/ ٦/ ٢٠٢٥.

وتبدأ إجازة نصف العام ستمتد لمدة أسبوعين بدءًا من يوم السبت الموافق ٢٥/ ١/ ٢٠٢٥ وتنتهي يوم الخميس الموافق ٦/ ٢/ ٢٠٢٥، على أن تشمل هذه المواعيد جميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.