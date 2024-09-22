توزيع الحلوى والبالونات على الطلاب داخل الفصول بمدارس الجيزة (صور)

في أجواء من الفرح والترحيب، استقبلت مدرسة صفية زغلول بمحافظة الجيزة طلاب الصف الأول الابتدائي في يومهم الدراسي الأول، تحت رعاية المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، وأشرف سلومة مدير تعليم الجيزة.

وشارك جميع أعضاء هيئة التدريس في استقبال الطلاب الجدد، حيث تم تقديم الهدايا والبالونات والحلوى لهم، مما أضفى جوًا من البهجة والتشويق على اليوم الأول، كما تم تسليم الكتب المدرسية للطلاب لبدء رحلتهم التعليمية.

وبدأت المدارس بمحافظة الجيزة منذ قليل، في استقبال الطلاب بمختلف المراحل التعليمية بأول أيام العام الدراسي الجديد، وسط إجراءات احترازية مشددة.

موعد بداية الفصل الدراسي الأول للعام الجديد



وبدأ الفصل الدراسي الأول ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ إلى الخميس ٢٣ يناير ٢٠٢٥، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق ١١/ ١/ ٢٠٢٥، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق ٨/ ٢/ ٢٠٢٥ إلى الخميس الموافق ٥/ ٦/ ٢٠٢٥، على أن يكون موعد بدء امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق ٢٤/ ٥/ ٢٠٢٥.

وتنطلق امتحانات الدبلومات الفنية السبت ٣١/ ٥/ ٢٠٢٥، كما تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق ١٤/ ٦/ ٢٠٢٥.

وتبدأ إجازة نصف العام ستمتد لمدة أسبوعين بدءًا من يوم السبت الموافق ٢٥/ ١/ ٢٠٢٥ وتنتهي يوم الخميس الموافق ٦/ ٢/ ٢٠٢٥، على أن تشمل هذه المواعيد جميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.