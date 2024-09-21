انطلاق العام الدراسي الجديد بأجواء احتفالية.. مدارس المنصورة تستقبل الطلاب بالشخصيات الكرتونية والبالونات.. أولياء الأمور يتصدرون المشهد في الجيزة والإسكندرية.. ووزير التعليم يتفقد المدارس بسوهاج

في أجواء من الفرح، انطلق العام الدراسي الجديد في مصر، حيث فتحت المدارس أبوابها اليوم السبت الموافق 21 سبتمبر العام الدراسي الجديد 2024-2025، في عدد من محافظات الجمهورية لاستقبال ملايين الطلاب.

وشهدت المدارس المصرية استعدادات كبيرة لاستقبال الطلاب، وتنوعت الاحتفالات والأنشطة التي أُقيمت بهذه المناسبة، إذ قررت وزارة التربية والتعليم بدء الدراسة بالمدارس اليوم السبت الموافق ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤، على أن ينتهي يوم الخميس ٥ يونيو ٢٠٢٥، حيث تكون مدته ٣٥ أسبوعًا، ويتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين.

وبدأت المدارس منذ قليل، في استقبال الطلاب بمختلف المراحل التعليمية بأول أيام العام الدراسي الجديد، وسط إجراءات احترازية مشددة.

واستقبلت مدرسة أنس بن مالك، بمحافظة القاهرة صباح اليوم السبت، التلاميذ، وسط أجواء تسودها البهجة والسرور لجذب الطلاب للمدرسة في أول دراسي بالعام الدراسى الجديد 2024 /2025.

كما استقبلت مدرسة محمد كريم الابتدائية التابعة لإدارة جنوب الجيزة التعليمية، تلاميذ الصفوف الأولى، بالبلالين لإضفاء البهجة والسرور وجذبهم للمدرسة في أول يوم دراسي بالعام الدراسى الجديد 2024 /2025.

وبدأت مدرسة محمد كريم الابتدائية أول يوم دراسي بأنشطة مختلفة للطلاب مثل تمارين الصباح، ورفع أعلام مصر ورسم على وجه التلاميذ لكسر خوف أول يوم دراسة للأطفال.

واستقبلت مدارس المنصورة بمحافظة الدقهلية الطلاب بالشخصيات الكرتونية والزينة والبالونات الملونة، على أبواب المدارس، في أول أيام العام الدراسي الجديد.

أولياء الأمور يتصدرون المشهد بالجيزة بمرافقة أبنائهم في أول أيام العام الدراسي

وحرص أولياء الأمور بمحافظة الجيزة والإسكندرية على اصطحاب أطفالهم إلى المدارس في أول أيام العام الدراسي الجديد 2025/2024، وانتظارهم خارج أبواب المدارس.

كما تجمع أولياء الأمور أمام بوابات مدرسة الخنساء بالاسكندرية مع انطلاق أول أيام الدراسة للاطمئنان على أبنائهم الطلاب والطالبات وسط تواجد مسئولى المدرسة وقيادات التربية والتعليم بالمحافظة لمتابعة تيسير دخول الطلاب لساحة المدرسة والتشديد على اتباع التعليمات.



وزير التربية والتعليم يتفقد 10 مدارس بسوهاج

ووصل الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني منذ قليل، إلى محافظة سوهاج في أول يوم دراسي بالعام الجديد 2024 /2025م، لتفقد 10 مدارس فى مدينتى سوهاج وأخميم، والاطمئنان على سير العملية التعليمية، ويرافقه فى الزيارة الدكتور محمد عبدالهادى نائب محافظ سوهاج والدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج.

وتفقد الوزير مدرسة أسماء بنت أبي بكر الثانوية بنات بحي غرب سوهاج، ومدرسة اللواء نبيل فراج الابتدائية بحي غرب سوهاج، ومدرسة باحثة البادية الابتدائية بحي شرق سوهاج، ومدرسة الإعدادية حديثة بنات بحي شرق سوهاج، ومدرسة ناصر الابتدائية الجديدة بمدينة ناصر.

وبعد ذلك توجه إلى مدينة أخميم لزيارة مدرسة عرب الأطاولة الابتدائية الجديدة، ومدرسة الفتح الابتدائية، ومدرسة قدري المشنب الثانوية بنات، ومدرسة أخميم الإعدادية الجديدة بنات، ومدرسة أخميم الإعدادية القديمة بنين.

تسليم الكتب خلال الأسبوع الأول من الدراسة

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تنبيها مهما وعاجلا لجميع مديري المديريات التعليمية والمدارس، بشأن تسليم الكتب الدراسية للطلاب خلال العام الدراسي الجديد 2024-2025.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ضرورة وصول الكتب الدراسية لكافة المراحل التعليمية بجميع المدارس وضرورة الانتهاء من تسليمها للطلاب خلال الأسبوع الأول من الدراسة.

التعليم تحذر المدارس من التطرق لأي قضايا سياسية أو دينية أو حزبية

ووجهت وزارة التربية والتعليم المدارس بضرورة عدم التطرق داخل المدرسة إلى أي قضايا خلافية ذات صبغة سياسية أو دينية أو حزبية.

موعد بداية الفصل الدراسي الأول للعام الجديد

وبدأ الفصل الدراسي الأول ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ إلى الخميس ٢٣ يناير ٢٠٢٥، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق ١١/ ١/ ٢٠٢٥، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق ٨/ ٢/ ٢٠٢٥ إلى الخميس الموافق ٥/ ٦/ ٢٠٢٥، على أن يكون موعد بدء امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق ٢٤/ ٥/ ٢٠٢٥.

وتنطلق امتحانات الدبلومات الفنية السبت ٣١/ ٥/ ٢٠٢٥، كما تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق ١٤/ ٦/ ٢٠٢٥.

وتبدأ إجازة نصف العام ستمتد لمدة أسبوعين بدءًا من يوم السبت الموافق ٢٥/ ١/ ٢٠٢٥ وتنتهي يوم الخميس الموافق ٦/ ٢/ ٢٠٢٥، على أن تشمل هذه المواعيد جميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.