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نشاط وحيوية، حضور كبير في ثاني أيام العام الدراسي الجديد بالقاهرة والجيزة (صور)

تلاميذ المدارس، فيتو
تلاميذ المدارس، فيتو
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استقبلت مدارس محافظتى القاهرة والجيزة، صباح اليوم الأحد، التلاميذ وسط أجواء تسودها البهجة والسرور في ثاني أيام العام الدراسى الجديد 2024 /2025.

العام الدراسي الجديد 2024 / 2025

وشهد اليوم الثاني من بدء العام الدراسي الجديد حضورا مرتفعا للطلاب والفصول الدراسية مكتملة بالاعداد الطلابية، وتوزيع الكتب المدرسية على الطلاب.

وحرص التلاميذ على ارتداء الزى المدرسى، والحضور مبكرًا رفقة أولياء أمورهم لأداء مراسم طابور الصباح والإذاعة المدرسية، حيث رددوا النشيد الوطني وأدّوا تحية العلم، استعدادًا لدخول الصفوف الدراسية.

وينتظم، اليوم الأحد، 25 مليون طالب وطالبة بمرحلة التعليم قبل الجامعي، في نحو 60 ألف مدرسة على مستوى الجمهورية خلال العام الدراسي الجديد 2024-2025.

موعد انطلاق الفصل الدراسي الأول

وأعلنت وزارة التربية والتعليم بدء الدراسة بالمدارس أمس السبت الموافق ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤، على أن تنتهي الخميس الموافق ٥ يونيو ٢٠٢٥، وذلك بـ ٣٥ أسبوعًا، ويتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين.

موعد بداية الفصل الدراسي الأول للعام الجديد 

 ويبدأ الفصل الدراسي الأول من ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ إلى الخميس ٢٣ يناير ٢٠٢٥، أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق ١١/ ١/ ٢٠٢٥. 

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق ٨/ ٢/ ٢٠٢٥ إلى الخميس الموافق ٥/ ٦/ ٢٠٢٥، على أن يكون موعد بدء امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق ٢٤/ ٥/ ٢٠٢٥.

وتنطلق امتحانات الدبلومات الفنية السبت ٣١/ ٥/ ٢٠٢٥، كما تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق ١٤/ ٦/ ٢٠٢٥.

وتبدأ إجازة نصف العام  من يوم السبت الموافق ٢٥/ ١/ ٢٠٢٥، وتنتهي يوم الخميس الموافق ٦/ ٢/ ٢٠٢٥، على أن تشمل هذه المواعيد جميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.

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