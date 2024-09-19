الخميس 19 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

3 أسماء على الطاولة، ميلان يجهز خليفة فونسيكا حال رحيله

ميلان
ميلان

 كشفت تقارير صحفية اليوم الخميس، عن مفاضلة مسئولو فريق ميلان الإيطالي بين ثلاث مدربين لاختيار واحد منهم تحسبا لرحيل باولو فونسيكا خلال الفترة المقبلة. 

ويعد باولو فونسيكا، المدير الفني الحالي لـ ميلان، قريب من الإقالة بسبب تراجع نتائج الفريق منذ بداية الموسم الجاري.

ووفقا لصحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن فونسيكا يواجه خطر الإقالة من منصبه خاصة بعد الهزيمة الثقيلة على أرضه أمام ليفربول بنتيجة 3ـ1 في دوري أبطال أوروبا.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك ثلاث أسماء لمدربين مطروحة لتولي قيادة ميلان حال إقالة فونسيكا، على رأسهم الإيطالي ماوريسيو ساري، والألماني توماس توخيل، وإيدين ترزيتش. 

 

ليفربول يقسو على ميلان 3-1 في دوري أبطال أوروبا

فاز فريق ليفربول الإنجليزي على نظيره ميلان الإيطالي بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما على ملعب "سان سيرو" ضمن إطار لقاءات الجولة الأولى من منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقدم بولسيتش لاعب ميلان الإيطالي بالهدف الأول في مرمى ليفربول الإنجليزي، بالدقيقة 2.

فيما سجل كوناتي لاعب ليفربول هدف التعادل لفريقه في مرمى ميلان الإيطالي في الدقيقة 22.

سجل فيرجل فان دايك لاعب ليفربول الهدف الثاني في مرمى ميلان بالدقيقة 40.

 

وسجل هدف ليفربول الثالث اللاعب سوبوسلاي في شباك ميلان بالدقيقة 67.  

تشكيل ميلان أمام ليفربول 

حراسة المرمى: مايك مينيان.

خط الدفاع: كالابريا، توموري، بافلوفيتش، ثيو هيرنانديز.

خط الوسط: فوفانا، لوفتوس تشيك، رينديرز.

خط الهجوم: رافائيل لياو، ألفارو موراتا، بوليسيتش.

تشكيل ليفربول أمام ميلان 

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوناتي، فان دايك، تسيكيماس.

خط الوسط: ماك اليستر، جرافنبرج،  سوبوسلاي.

خط  الهجوم: محمد صلاح، جاكبو، جوتا.

الصورة

ليفربول يقسو على ميلان 3-1 في دوري أبطال أوروبا (صور)

ميلان يعلن غياب نجمه 4 أشهر

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ميلان الإيطالي ميلان باولو فونسيكا ليفربول توماس توخيل ساري

مواد متعلقة

ليفربول يقسو على ميلان 3-1 في دوري أبطال أوروبا (صور)

ميلان يعلن غياب نجمه 4 أشهر

الأكثر قراءة

رسالة مؤثرة من حسين الشحات للجماهير بشأن أزمة أحمد فتوح

حسناء إيطاليا وشقة مشبوهة في بودابست، أسرار جديدة وراء توريد أجهزة البيجر لحزب الله (صور)

أول تعليق من رئيس الوزراء على حادث قطار الزقازيق

مدبولي: مصر لن تشهد انقطاعا للتيار الكهربائي مرة أخرى

صعود مفاجئ فى أسعار الذهب والجرام يقترب من 3500 جنيه

دولة عربية تقرر حظر بيع السيارات بـ الكاش، اعرف السبب

أبرزها الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، 11 قرارا عاجلا لمجلس الوزراء اليوم

4 قرارات عاجلة لرئيس الوزراء، تعرف عليها

ads

منوعات

المزيد

اكتشاف ظاهرة غريبة في ثقب أسود فائق الكتلة

بعد التيجانية، الطريقة الكركرية تثير الجدل في مصر بملابسها وحركاتها الغريبة (فيديو)

عدد قياسي لطلبات المشاركة في مسابقة ملكة جمال روسيا

تصل إلى 3 آلاف جنيه، أسعار الشنط المدرسية في الأسواق (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع أسعار النحاس اليوم الخميس 19- 9- 2024 في الأسواق

أسعار الخضراوات اليوم، انخفاض البطاطس والبصل في سوق العبور

صعود مفاجئ فى أسعار الذهب والجرام يقترب من 3500 جنيه

أسعار الأرز المحلي اليوم الخميس 19-9-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

تسهيلات جديدة في ملف التصالح على مخالفات البناء (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم العنب الأصفر في المنام وعلاقته بتحقيق مكاسب مادية قريبًا

دعاء الثبات على الهداية، تفسير الشعراوي للآية 8 بسورة آل عمران (فيديو)

هل رجم الشياطين كان موجودا قبل بعثة النبي؟

المزيد
الجريدة الرسمية