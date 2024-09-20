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رياضة

فليك: موناكو استحق الفوز على برشلونة والطرد غير خطة المباراة

فليك مدرب برشلونة،
فليك مدرب برشلونة، فيتو

أكد الألماني هانز فليك المدير الفني لبرشلونة، أن موناكو يستحق الفوز على البرسا بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال فليك، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: "تغيرت المباراة بعد الطرد، دافعنا بحماس، لكننا ارتكبنا بعض الأخطاء، حاولنا تسجيل الأهداف، لكنهم استحقوا الفوز".

وأضاف: "خسرنا، ولكن الآن علينا العودة أقوى والاستعداد لمباراة الأحد، يجب أن يبذل كل لاعب قصارى جهده ونقاتل من أجل الفريق. سنستمر في القتال".


واختتم المدير الفني لبرشلونة: "موناكو قدم أداءً جيدًا جدًا، وهذا أمر طبيعي، إنهم يتميزون بالسرعة، وحاولنا الدفاع قدر الإمكان، لقد استحقوا الفوز بنتيجة (2-1)".

وحصل موناكو، وصيف المسابقة عام 2004، على أول 3 نقاط في مسيرته بالبطولة القارية، فيما بقي برشلونة، الذي يمتلك 5 ألقاب في المسابقة، بلا رصيد من النقاط.

وفاز موناكو، على ضيفه برشلونة، بنتيجة 2-1،مساء الخميس، على ملعب لويس الثاني، في إطار الجولة الأولى من مرحلة الدوري لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

سجل هدفي الفريق الفرنسي، ماجنيس أكليوش وجورج إلينيخينا في الدقيقتين 16 و71، بينما سجل هدف برشلونة، لامين يامال في الدقيقة 28.

وبهذه النتيجة، حصد موناكو الفرنسي أول 3 نقاط له، ليصبح في المركز 13، بينما ظل برشلونة دون نقاط في المركز 23.

نظام دوري أبطال أوروبا الجديد

وتشهد تلك النسخة من بطولة دوري أبطال أوروبا، نظامًا جديدًا استحدثه الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، بمشاركة 36 فريقًا للمرة الأولي، بدلًا من 32 فريقًا، مقسمة إلى 4 تصنيفات.

ويشمل النظام الجديد، إقامة دورى بدلًا من المجموعات، بحيث يخوض كل فريق 8 مباريات، مقسمة إلى 4 مباريات على أرضه و4 خارج أرضه.

ويتأهل أصحاب المراكز من الأول للثامن مباشرة للدور الثاني، على أن يلعب أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقًا ذهابًا وإيابًا لتحديد 8 فرق تشارك بالدور الثاني.

بينما ستودع باقي الفرق البطولة بشكل نهائي، ولن ينتقل أي فريق للدوري الأوروبي، مثل ما كان يحدث فى النظام القديم.

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