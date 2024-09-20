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رياضة

رقم سلبي لـ برشلونة خارج أرضه في دوري أبطال أوروبا

برشلونة، فيتو
برشلونة، فيتو

تعرض فريق برشلونة الإسباني لمرارة الخسارة الأولى في عصر المدرب الألماني هانز فليك، بعد السقوط أمام مضيفه موناكو الفرنسي (2-1)، في دوري أبطال أوروبا.

وعاش برشلونة لحظات صعبة خارج قواعده بملعب لويس الثاني ضد موناكو، بعدما اضطر الفريق لإكمال المباراة بـ10 لاعبين منذ الدقيقة 10 بعد طرد إريك جارسيا مدافع البلوجرانا.

أرقام سلبية لـ برشلونة خارج ملعبه بدوري أبطال أوروبا

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة يمتلك سلسلة هزائم مروعة خارج أرضه عندما يلعب بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وأوضحت أن الفريق الكتالوني في آخر 12 مباراة لعبها بعيدًا عن ملعبه، تعرض للخسارة في 7 منها، بينما تعادل مباراة، وفاز في 4.

وتأتي هزائم برشلونة السبعة المشار إليها ضد بنفيكا (3-0) في 2021، وبايرن ميونخ مرتين (3-0)، و(2-0)، وإنتر ميلان (1-0)، وشاختار دونيتسك (1-0)، وأنتويرب البلجيكي (3-2)، وأخيرا موناكو (2-1).

نظام دوري أبطال أوروبا الجديد

وتشهد تلك النسخة من بطولة دوري أبطال أوروبا، نظامًا جديدًا استحدثه الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، بمشاركة 36 فريقًا للمرة الأولي، بدلًا من 32 فريقًا، مقسمة إلى 4 تصنيفات.

ويشمل النظام الجديد، إقامة دورى بدلًا من المجموعات، بحيث يخوض كل فريق 8 مباريات، مقسمة إلى 4 مباريات على أرضه و4 خارج أرضه.

ويتأهل أصحاب المراكز من الأول للثامن مباشرة للدور الثاني، على أن يلعب أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقًا ذهابًا وإيابًا لتحديد 8 فرق تشارك بالدور الثاني.

بينما تودع باقي الفرق البطولة بشكل نهائي، ولن ينتقل أي فريق للدوري الأوروبي، مثل ما كان يحدث فى النظام القديم.

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