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أخبار مصر

أبو النمرس تستقبل العام الدراسي بحملات نظافة مكثفة بمحيط المدارس (صور)

حملات النظافة، فيتو
حملات النظافة، فيتو
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قام مركز ومدينة أبو النمرس بمحافظة الجيزة بجهود مكثفة لتحسين المظهر الحضاري للمدارس، استعدادًا للعام الدراسي الجديد 2024 /2025، وذلك في إطار حرص محافظة الجيزة على توفير بيئة تعليمية نظيفة وجذابة لطلابها.

أبو النمرس تستقبل العام الدراسي بحملات نظافة مكثفة بمحيط المدارس

ووجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة والدكتور إبراهيم الشهابي نائب المحافظ للمراكز والمدن، بتكثيف حملات النظافة بمحيط المدارس، وبإشراف مباشر من زينهم إدريس رئيس مركز ومدينة أبو النمرس ومساعديه، تم تنفيذ حملة مكثفة لرفع مستوى النظافة حول المدارس، بالإضافة إلى دهان الأرصفة والحواجز.

وأكد رئيس مدينة أبو التمرس أن هذه الحملة تهدف إلى خلق بيئة تعليمية محفزة للطلاب والمعلمين، وتعزيز الانتماء للمكان، وتوفير جو ملائم للتعلم.

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