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محافظ الجيزة يفتتح معهد منديشة الأزهري وعدد من المشروعات بالواحات البحرية

محافظة الجيزة, فيتو
محافظة الجيزة, فيتو

 قام المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بجولة مطولة بمركز الواحات البحرية ومدينة الباويطى لافتتاح عدد من المشروعات بالتعاون مع الوزارات والأجهزة المعنية بالدولة.
 

استهل محافظ الجيزة جولته بافتتاح معهد منديشة الأزهرى بطاقة ٢٦ فصلا دراسيا، والذى ينقسم إلى قاعتين لرياض الأطفال و١٢ فصلا للمرحلة الابتدائية نظام التعليم المشترك، بالإضافة إلى ٦ فصول للشهادة الإعدادية و٦ فصول للشهادة الثانوية بنات.
 

كما افتتح المحافظ الأعمال الإنشائية والتجهيزات لوحدة إطفاء قرية الحارة لخدمة أهالى القرية، موجها رئيس المدينة بالتنسيق مع إدارة الحماية المدنية بالجيزة لدعم الوحدة بالسيارات اللازمة وتوفيرها فورا لبدء التشغيل الفعلي نظرًا لأهميتها نظرًا لبعد أقرب وحدة إطفاء عن القرية بحوالي ٢٥ كم. 
 

 شملت افتتاحات محافظ الجيزة بمركز الواحات البحرية افتتاح مشروع إنشاء 50 بيت بدوي بقرية القصر التابعة لمركز الواحات البحرية على مساحة 5 أفدنة وبتكلفة إجمالية بلغت نحو 37 مليون جنيه، وذلك بالتعاون وتمويل جهاز تعمير الوادي الجديد منطقة جهاز الواحات البحرية.  
 

وأشار محافظ الجيزة أن الوحدة السكنية تضم غرفتين وغرفة استقبال ومطبخ وحمام، إضافة إلى توصيل كافة المرافق من مياه وإنارة والصرف الصحي، وعناصر الأمان من كاميرات مراقبة وتوصيلات إطفاء، كما تم مراعاة الحفاظ على الشكل العام للوحدات للحفاظ على الرؤية البصرية، مشيرًا أنه سيتم الإعلان عن بدء التقديم على نظام القرعة وفقًا للاليات القانونية. 
 

 رافق المحافظ إبراهيم الشهابى وهند عبد الحليم نائبى المحافظ واللواء أحمد محمد فتحي السويفي رئيس الجهاز المركزي للتعمير بالوادي الجديد، والنواب عمرو القطامي، محمد سلطان، صبورة السيد، مايسة عطوة أعضاء مجلس النواب والدكتورة أمل رشدي مدير مديرية الشؤون الصحية والدكتور أيمن عبود رئيس المنطقة الأزهرية بالجيزة والدكتور صبري شاكر رئيس مركز الواحات.

ادارة الحماية المدنية بالجيزة المهندس عادل النجار محافظ الجيزة المهندس عادل النجار الحماية المدنية بالجيزة رئيس الجهاز المركزي للتعمير رياض الأطفال رئيس الجهاز المركزي عادل النجار محافظ الجيزة عادل النجار محافظ الجيزة مركز الواحات البحرية مديرية الشؤون الصحية مدينة الباويطي

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