أول تعليق من الصومال على إرسال إثيوبيا شحنات سلاح إلى منطقة بونتلاند

أعربت وزارة الخارجية الصومالية في بيان صادر عنها، اليوم السبت، عن إدانتها الشديدة شحنات الأسلحة غير المصرح بها من إثيوبيا إلى منطقة بونتلاند الصومالية والتي تنتهك سيادة البلاد وتهدد الأمن الإقليمي.

الصومال تدين إرسال إثيوبيا أسلحة إلى الإقليم الانفصالي

وفي وقت سابق من اليوم السبت، بث موقع "أخبار الأمهرا"، التابع لـ قومية أمهرا الإثيوبية، مقطع فيديو، وصف بأنه خطير، تكشف فيه قيام الحكومة الإثيوبية بتوجيه شحنة كبيرة من الأسلحة والذخيرة المنقولة، بشكل غير قانوني، من إثيوبيا إلى منطقة بونتلاند الانفصالية، ولاية أرض البنط شمال الصومال.

إثيوبيا ترسل شحنات أسلحة يزيد التوتر مع الصومال

ويكشف الفيديو، الذي بثته أخبار أمهرا، توجه شاحنتين محملتين بالأسلحة والذخيرة من إثيوبيا إلى بونتلاند الصومالية، كما ظهر أن الشاحنتين كانتا تسيران تحت حماية بعض قوات الجيش الإثيوبي، التابع لرئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، الأمر الذي زاد من حدة التوترات بين الصومال وإثيوبيا.

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