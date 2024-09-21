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خارج الحدود

وزير الخارجية يلتقي نظيره الجزائري على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

وزير الخارجية ونظيرة
وزير الخارجية ونظيرة الجزائري، فيتو

عقد د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اجتماعًا ثنائيًا اليوم ٢١ سبتمبر مع أحمد عطاف وزير الشئون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج بجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية الشقيقة، وذلك على هامش مشاركتهما في أعمال الدورة ٧٩ للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكد الوزير عبد العاطي على الأواصر التاريخية العميقة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، وأعاد تأكيد حرص مصر على تطبيق الرؤية المشتركة لقيادتي الدولتين الهادفة للارتقاء بالعلاقات بين البلدين للمستوى الإستراتيجي في الشقين السياسي والإقتصادي، مشيدًا بالتطور الكبير الذي يشهده مستوى التنسيق والتشاور السياسي بين البلدين.

وتناول الوزيران آخر المستجدات الخاصة بالوضع المتفجر في قطاع غزة والضفة الغربية، وكذا التطورات الأخيرة التي شهدها لبنان على مدى الأيام القليلة الماضية، واستعرض الوزير عبد العاطي ما تقوم به مصر من جهود حثيثة واتصالات مكثفة مع كافة الأطراف الفاعلة، بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار، واحتواء التصعيد الإقليمي والعمل على إقرار التهدئة للحيلولة دون اندلاع حرب شاملة تهدد أمن وسلامة الإقليم بأسره.

كما شهد اللقاء التباحث حول القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين العربية والأفريقية، وتناول المستجدات في كل من ليبيا، والسودان، ومنطقة الساحل الأفريقي. وتوافق الوزيران على تكثيف التنسيق والتعاون بما يخدم جهود تحقيق الأمن والاستقرار.

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الدكتور بدر عبد العاطي الخارجية الجزائر مصر والجزائر

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