إسرائيل تقرع طبول الحرب مع حزب الله وتغلق الشواطئ وتعلق الدراسة

قرعت إسرائيل طبول الحرب بعد تصاعد التوترات مع حزب الله، حيث أعلنت القناة 13 الإسرائيلية عن إغلاق كامل لمنطقة شواطئ بحيرة طبريا، بسبب التطورات الأمنية المتسارعة.

إغلاق كامل لمنطقة شواطئ بحيرة طبريا

وفي خطوة مماثلة، أعلنت مدينة عكا والمناطق المحاذية تعليق الدراسة غدًا نتيجة الأوضاع الأمنية المتدهورة، وفقًا لما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية.

ووسط هذه الأجواء، استدعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزراءه وقادة الجيش لمناقشة أمنية طارئة في مقر وزارة جيش الاحتلال بتل أبيب، بحسب القناة 13 الإسرائيلية.

وأكد مصدر أمني للقناة 12 أن إسرائيل و"حزب الله" باتا على حافة الحرب، وأن المؤسسة الأمنية تستعد لرد قوي على أي تصعيد محتمل.

مخاطر دخول حرب شاملة

وفي ضوء هذه التطورات، أفادت مصادر عسكرية للقناة 13 بأن الجيش الإسرائيلي مستعد للرد بقوة على أي إطلاق نار من "حزب الله"، وأنه مستعد للمخاطرة بدخول حرب شاملة من أجل تغيير الوضع الأمني في الشمال.

كما أشارت المصادر إلى أن التقديرات العسكرية تشير إلى احتمالية توسيع حسن نصر الله دائرة النار بهدف الانتقام.

من جانبها، أكدت هيئة البث الإسرائيلية أن وزير جيش الاحتلال يوآف جالانت، يجري جلسة تقييم بمشاركة رئيس الأركان ومدير وزارة جيش الاحتلال وعدد من الضباط الكبار، في ظل حالة تأهب قصوى بالمؤسسة الأمنية والعسكرية، وسط توقعات بتصعيد كبير من حزب الله قريبًا.