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خارج الحدود

أمن الصومال وسد النهضة الأبرز، محلل سياسي يكشف عن أهداف زيارة بلينكن لمصر

لقاء الرئيس السيسي
لقاء الرئيس السيسي وبلينكن، فيتو

قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، إن زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لمصر تعتبر تقدير من واشنطن للدور المصري في الأزمة الراهنة التي يمر بها الشرق الأوسط، وأن الزيارة تحمل رسالة واضحة أنها زيارة لمصر فقط.

 

قضية سد النهضة وموقف الولايات المتحدة

وأضاف «سنجر»، خلال مداخلة هاتفية بقناة «القاهرة الإخبارية»، أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي ناجحة لأقصى درجة لأنها تحمل هدفين أساسيين الأول هو تأكيد للقاهرة أن واشنطن تهتم اهتمام كبير بدعم الحوار الاستراتيجي المصري الأمريكي، وأن واشنطن فتحت موضوعات كانت لا تحاول أن تقدم فيها كثير من الاهتمام في السنوات السابقة مثل قضية سد النهضة، مؤكدًا ان الولايات المتحدة الأمريكية تفهمت وجهة نظر مصر بأهمية هذه القضية.

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أهمية الملاحة في قناة السويس وأمن الصومال

وتابع: «الولايات المتحدة تحدثت أيضا مع مصر على أهمية أمن الصومال وأهمية الملاحة في قناة السويس وأن تهديدات الحوثيين أصبح الأمر يخص أمريكا أيضا وهذا يؤكد على  أن مصر لها التزامات ومسؤوليات ولها اهتمامات بأمنها».


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