خبيرة بالشأن الأفريقي تكشف التداعيات السلبية للتوترات الراهنة بين إثيوبيا والصومال

فالت الدكتورة سالي فريد، رئيس قسم السياسة والاقتصاد كلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة: إن منطقة القرن الإفريقي كانت بؤرة توتر مستمرة في السنوات الماضية، وتفاقمت حدة هذه التوترات خلال الأشهر الأخيرة، بسبب تمسك حركة الشباب الجهادية بمواصلة نشاطها الإرهابي فيها.

التداعيات السلبية للتوترات الراهنة بين إثيوبيا والصومال

وأكدت في تصريح لـ “فيتو” أن بعض التقارير الغربية حذّرت من التداعيات السلبية للتوترات الراهنة بين إثيوبيا والصومال على الأوضاع الأمنية المتفاقمة في منطقة القرن الإفريقي؛ إذ يمكن أن تؤدي هذه التوترات إلى تضييق نطاق التعاون الثنائي بين مقديشو وأديس أبابا في جهود مكافحة الإرهاب.

وتابعت: في ظل تصاعد نشاط حركة الشباب بوسط الصومال، وبالتزامن مع تدهور التنسيق الأمني بين القوات الصومالية والإثيوبية، تزداد احتمالية تكرار حدوث توترات حدودية بين البلدين خلال الفترة المقبلة، في إطار مساعي أديس أبابا إلى تأمين حدودها مع مقديشو وتجنب أي اختراقات من قبل عناصر حركة الشباب.



إمكانية تكرار التوغلات غير المنسقة بين القوات الإثيوبية والصومالية

وواصلت حديثها: إن هذه التقارير حذّرت أيضا من إمكانية تكرار التوغلات غير المنسقة بين القوات الإثيوبية والصومالية؛ الأمر الذي يمكن أن ينذر بتصاعد حدّة الاشتباكات بين الطرفين في المناطق الحدودية؛ ما يدفع الحكومة الصومالية إلى تسريع خطوة رحيل القوات الإثيوبية المنتشرة بشكل قانوني في الداخل الصومالي؛ ومن ثم خلق فراغ أمني يمكن أن تستغله حركة الشباب في توسيع مناطق نفوذها؛ لذا تتزايد الحاجة إلى محاولة رأب الصدع بين البلدين؛ لتعزيز التنسيق والتعاون المشترك لتجنب تفاقم الأوضاع الأمنية الهشة بالفعل.

تقارب بين الحوثيين وحركة الشباب الصومالية

وتابعت بالإضافة إلى تقارب بين الحوثيين وحركة الشباب الصومالية كشف تقرير صادر عن معهد "جيتستون" الأمريكي، في يونيو 2024، عن مناقشات راهنة بين حركة الشباب الصومالية وجماعة الحوثي اليمنية؛ إذ تسعى الأخيرة إلى التوصل لاتفاق بموجبه تقوم الجماعة بتوفير الأسلحة المتقدمة كالطائرات من دون طيار والصواريخ المتطورة لحركة الشباب مقابل توسيع نفوذ الجماعة على عمليات الشحن في مضيق باب المندب.

وأكدت أنه حذّر التقرير من احتمالية أن تؤدي هذه التفاهمات إلى أن تحل عناصر حركة الشباب محل عصابات القرصنة؛ ومن ثم تفاقم حركة التجارة المأزومة بالفعل في منطقة البحر الأحمر، وكانت بعض التقارير المحلية الصومالية قد كشفت سابقًا عن وجود تدفقات للأسلحة من اليمن إلى الصومال، فضلًا عن رصد وجود أسلحة مضادة للطائرات على متن بعض السفن المختطفة بالقرب من السواحل الصومالية.

واختتمت أنه بالرغم من أن التقارب الراهن بين الحوثيين، المدعومين من إيران، وحركة الشباب، التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي، يبدو تطورًا حديثًا، فإن هناك تطلعات قديمة لطهران لتعزيز تقاربها مع حركة الشباب الصومالية؛ ومن ثم تنذر هذه التطورات بمزيد من الفوضى والاضطرابات في منطقة البحر الأحمر وباب المندب، وتهديدات أكبر لمصالح القوى الإقليمية والدولية.



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