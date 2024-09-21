الأحد 22 سبتمبر 2024
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هندسة المنصورة تفوز بالمركزين الأول والثاني في ماراثون جامعة بنها للابتكارات

الفريق الفائز، فيتو
الفريق الفائز، فيتو

فاز فريقان من كلية الهندسة جامعة المنصورة بالمركز الأول والثاني على مستوى الجمهورية، في ماراثون جامعة بنها للابتكارات، والذي نظم تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

الجامعة تفخر بإنجاز طلابها في جميع المسابقات المحلية والدولية

وقدم  الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة التهنئة لأبنائه أعضاء الفريق، مشيرا إلى أن الجامعة تفخر بإنجاز طلابها في جميع المسابقات المحلية والدولية، وتحرص الجامعة على توفير بيئة مناسبة ومحفزة للطلاب للابتكار والإبداع. 

توجيه أفكار الطلاب خصوصا المبتكرين والنوابغ من المطورين والمبرمجين

وتعمل الجامعة على توجيه أفكار الطلاب خصوصا المبتكرين والنوابغ من المطورين والمبرمجين وغيرهم ليكون في السياق الصحيح باستخدام التكنولوجيا، والذي يعود عليهم بالفائدة والنفع ويخدم المشاريع القومية، ويحقق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وشارك فريقان من مختلف الأقسام بكلية الهندسة تحت إشراف الدكتور محمود سعفان أستاذ مساعد بقسم هندسة الحاسبات ونظم التحكم ونائب مدير شركة انطلاق، والدكتور أحمد صالح مدير برنامج هندسة الحاسبات والاتصالات، وم. هاجر حمدي.

 

الذكاء الاصطناعي لزيادة الإنتاجية الزراعية 

حيث فاز فريق VerTechX بالمركز الأول في فئة استخدام الذكاء الاصطناعي لزيادة الانتاجية الزراعية ويضم الفريق كلا من: محمد خالد انيس، محمود ابراهيم عبد العزيز، عبد الرحمن احمد شفيق، يحيى محمد العجمي، مهند توفيق، محمد رزق، عمر سليمان، زياد أسامة، يوسف طاهر، محمد الجنايني، كريم اشرف.


 استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم

كما فاز فريق touch vision بالمركز الثاني في فئة استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم ويضم الفريق كلا من: احمد ابراهيم محمد، آدم محمد ابو محمد أبو العز، احمد مجدي الدمهوجي، يوسف أحمد الغماز، فاطمه صبحي نورالدين، حنين هاني، ياسمين اشرف

ماراثون جامعة بنها للابتكارات  يأتي في إطار جهود واهتمام الدولة المصرية 

الجدير بالذكر أن  ماراثون جامعة بنها للابتكارات  يأتي في إطار جهود واهتمام الدولة المصرية التي تولي الابتكارات أهمية كبيرة وتضعها على رأس أولوياتها لما لها من أهمية كبيرة على الساحة العالمية، وفي إطار تنفيذ الإستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030 والتي تركــــز على تعزيز إدارة المعرفـــة ونقل التكنولوجيا ودعم البحث العلمي

بحث الاستفادة منها بالتصنيع، المهندسين تنظم ملتقى الابتكارات ومشروعات التخرج

نقابة المهندسين تنظم ملتقى الابتكارات ومشروعات التخرج 2024

 

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