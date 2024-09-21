نقابة المهندسين تنظم ملتقى الابتكارات ومشروعات التخرج 2024

نظمت لجنة الشباب والتواصل الطلابي بنقابة المهندسين برئاسة المهندس محمد الواضح عضو المجلس الأعلى، ملتقى الابتكارات ومشروعات التخرج لعام 2024 بالحرم اليوناني بالجامعة الأمريكية، شارك في الحضور عدد من أعضاء المجلس الأعلى للنقابة.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزارات، ومشاركة اللواء إسماعيل الفار مساعد وزير الشباب والرياضة، وحضور المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، والدكتور هشام سعودي والدكتور أحمد البدوي سيد وكيلي النقابة، والمهندس محمود عرفات أمين عام النقابة، الدكتور معتز طلبة أمين الصندوق، والمهندس كريم الكسار الأمين العام المساعد، والدكتور سعد مكرم أمين الصندوق المساعد.

ملتقى الابتكارات ومشروعات التخرج لعام 2024



في بداية فعاليات الملتقى تفقد نقيب المهندسين وأعضاء هيئة المكتب وعدد من أعضاء المجلس الأعلى مشروعات تخرج الطلاب والابتكارات والاستماع إلى شرح من فرق العمل القائمة عليها، والتقاط الصور التذكارية معهم تقديرًا لما بذلوه في مشروعاتهم من جهد في حفل الختام والتكريم وإعلان المشروعات الفائزة.



وخلال كلمته عبّر المهندس طارق النبراوي عن سعادته بما شاهده من شباب المهندسين المجتهد والمبتكر، موجّهًا التحية للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لرعايته هذا الملتقى، كما وجّه التحية لكل من الدكتور وزير الموارد المائية والري والذي لم يتمكن من الحضور لارتباطه بالتزام قومي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والذي أوفد نيابة عنه اللواء إسماعيل الفار لحضور الملتقى، والدكتور عبد القوي خليفة محافظ القاهرة ووزير المرافق الأسبق، كما وجه التحية لأصحاب المكاتب الاستشارية وأعضاء هيئة مكتب النقابة وأعضاء المجلس الأعلى الذين حضروا وشاركوا في فعالية الملتقى.



كما اختص نقيب المهندسين بالشكر والتحية المهندس محمد الواضح رئيس لجنة الشباب والتواصل الطلابي، وأعضاء اللجنة لقيامهم بجهد كبير وتشريفهم لنقابة المهندسين بتنظيم هذا الحدث الكبير.

دعم الابتكار لدى المتفوقين من الشباب



وشدد "النبراوي" على أن مثل هذا الملتقى هو أحد الأنشطة التي تقوم بها النقابة واصفًا إياه بأنه بادرة طيبة للتعاون ودعم الابتكار لدى المتفوقين من الشباب، مؤكدًا أن النقابة تسعى في كل الاتجاهات والجميع يعلم ويدرك دورها في كافة القضايا التي تهم المهندسين سواءً كانت اجتماعية أو مهنية، مشيرًا إلى أن الملتقى هو أحد المحاور الطيبة والتي تولت مسئوليته لجنة الشباب، واعدًا بالاستمرار في هذا النهج لتحقيق كل ما تصبوا إليه كافة المهندسين وخدمة للوطن.



من جانبه أكد اللواء إسماعيل الفار مساعد وزير الشباب والرياضة حرص الوزير على الحضور لولا سفره إلى الخارج في مهمة قومية، معبرًّا عن سعادته بما شاهده ضمن فعاليات الملتقى والذي يعكس حرص نقابة المهندسين من حلال لجنة الشباب والتواصل الطلابي على الاهتمام بشباب المهندسين، وقال: "أن هناك بعض المشروعات التي شاهدتها سنأخذ منها البعض ونضع أيدينا في يد نقابة المهندسين لعرض هذه المشروعات على الهيئة العربية للتصنيع والأجهزة المعنية والمصانع الموجودة بالقوات المسلحة"، مُبديًا رغبته في إقامة بروتوكول تعاون بين النقابة ووزارة الشباب والرياضة لتبني هذه المشروعات، مؤكدًا على أنه رغم صغر سن شباب المهندسين القائمين على المشروعات إلا أنه يشعر أنه بين قامات علمية كبيرة في التصنيع والحركة الهندسية في مصر، مشدّدا على أن مكاتب الوزارة بلا استثناء مفتوحة لشباب المهندسين.

ملتقى الابتكارات ومشروعات التخرج



وفي كلمته رحّب المهندس محمد الواضح باللواء إسماعيل الفار مساعد وزير الشباب والرياضة، وأعضاء مجلس نقابة المهندسين، وخريجي كليات الهندسة، في ملتقى الابتكارات ومشروعات التخرج الذي تنظمه لجنة الشباب والتواصل الطلابى بالنقابة العامة للمهندسين، قائلًا: "شرف كبير للجنة تنظيم هذه الفعالية التي تجمع بين العقول المبدعة والطاقات الشابة".



كما أكد "الواضح" على سعادته بما شاهده من شباب المهندسين في الملتقى واصفًا إياهم بمستقبل الهندسة فى مصر كونهم شبابًا مبتكرًا ومبدعًا وشغوفًا للنجاح وتقديم إضافة جديدة للدولة.



وأكد رئيس لجنة الشباب والتواصل الطلابي على أنه لابد من إعطاء الحق لمن كان له الدور الأبرز والذي لولاه ما كان هذا الحدث وهو المهندس طارق النبراوى- نقيب مهندسي مصر، قائلًا: “أؤكد على إن دعم نقيب المهندسين المستمر لشباب المهندسين لم يكن مجرد كلمات، بل تجسّد في أفعال وقرارات ساهمت في توفير سبل الدعم اللازمة للجنة لتحقق طموحاتها”.



كما قدّم المهندس محمد الواضح الشكر لأعضاء مجلس النقابة مشيدًا بحرصهم على تبني الأفكار البنّاءة التي تخدم مصلحة شباب المهندسين وإيمانهم بأهمية دور اللجنة تجاه الشباب كونهم مستقبل الهندسة، متمنيًا المزيد من الإنجازات لصالح مهندسي مصر الذين ينتظرون الكثير والكثير.



وأضاف: إن ملتقى الابتكارات ومشروعات التخرج يأتي في وقت حيوي يتطلب من الجميع تعزيز روح الابتكار عند الشباب، لافتًا إلى أن مثل هذا الملتقى يسلط الضوء على أفكارهم التي تعكس طموحاتهم ورؤيتهم لمستقبل أفضل يلبي احتياجات ورؤية الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠، مشددًا على أن نقابة المهندسين هي الداعم الرئيسي للمهندسين في جميع المجالات وتسعى لتقديم كل ما هو جديد ومفيد.

عرض أفكار شباب المهندسين



كما أوضح أنه ومن خلال هذا الملتقى تم عرض أفكار شباب المهندسين في مجالات متعددة، تشمل المدن الذكية، وتطبيقات التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة، وتقنيات مواد البناء الحديثة، مشيرًا إلى أن هذه المجالات تعد مستقبل مهنة الهندسة، منوهًا أن هذا الملتقى عمل على توفير منصة لعرض أفكار الشباب، وتعزيز التواصل بين الشباب والخبراء في مختلف التخصصات لإكسابهم الخبرات، بالإضافة لإتاحة فرص توظيف فى كبرى الشركات والمصانع، مؤكدًا أن دور النقابة لا يقتصر فقط على تقديم الدعم الفني والمشورة، بل يمتد ليكون منصة حاضنة للابتكار والإبداع.



واختتم المهندس محمد الواضح كلمته بتقديم الشكر لرئيس مجلس الوزراء لرعايته للملتقى، كما توجّه بالشكر لكل الوزارات، والمكاتب الاستشارية، وشركات المقاولات، والمُصنّعين، والهيئات الهندسية الراعية للحدث وممثلي الوزارات، مختصًّا بالشكر لجنة الشباب والتواصل الطلابي على جهودهم الكبيرة، متمنيًا أن يكون هذا الملتقى نقطة انطلاق جديدة نحو الابتكار والتقدم.



جدير بالذكر أن الملتقى أقيم تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، ووزارات الموارد المائية والري، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتجارة والصناعة، والإنتاج الحربي، والشباب والرياضة، والبيئة، وعدد من كبرى المكاتب الاستشارية وبعض الشركات العالمية والوطنية.



وفي كلمة مقتضبة للنائب المهندس محمد السباعي عضو مجلس الشيوخ أكد فيها أن نجاح الملتقى يرجع لوجود ثلاث شركاء الأول هم طلاب وخريجو كليات الهندسة والذين أثبتوا أن مصر لن تنضب من عقول مفكرة، والثاني يتمثل في نقابة المهندسين راعية كل المهندسين، والشريك الثالث هو الحكومة المصرية إضافة إلى إلى شركاء القطاع الخاص داعيًا أن كل المشروعات لا بد من الاهتمام بها لتنفذ على أرض الواقع لما لها من تأثير واضح.