السبت 21 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

بحث الاستفادة منها بالتصنيع، المهندسين تنظم ملتقى الابتكارات ومشروعات التخرج

ملتقى الابتكارات
ملتقى الابتكارات ومشروعات التخرج بنقابة المهندسين
ads

نظمت لجنة الشباب والتواصل الطلابي في نقابة المهندسين برئاسة المهندس محمد الواضح عضو المجلس الأعلى، ملتقى الابتكارات ومشروعات التخرج لعام 2024 بالحرم اليوناني بالجامعة الأمريكية، ويهدف لعرض ابتكارات الطلاب والتي جاءت أغلبها لخدمة المجتمع المدني وتطبيق تقنيات الذكاء الصناعي الجديدة.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزارات، ومشاركة اللواء إسماعيل الفار مساعد وزير الشباب والرياضة، وحضور المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، والدكتور هشام سعودي والدكتور أحمد البدوي سيد وكيلي النقابة، والمهندس محمود عرفات أمين عام النقابة، الدكتور معتز طلبة أمين الصندوق، والمهندس كريم الكسار الأمين العام المساعد، والدكتور سعد مكرم أمين الصندوق المساعد.

ملتقى الابتكارات ومشروعات التخرج لعام 2024


في بداية فعاليات الملتقى تفقد نقيب المهندسين وأعضاء هيئة المكتب وعدد من أعضاء المجلس الأعلى مشروعات تخرج الطلاب والابتكارات والاستماع إلى شرح من فرق العمل القائمة عليها، والتقاط الصور التذكارية معهم تقديرًا لما بذلوه في مشروعاتهم من جهد في حفل الختام والتكريم وإعلان المشروعات الفائزة.


وخلال كلمته عبّر المهندس طارق النبراوي عن سعادته بما شاهده من شباب المهندسين المجتهد والمبتكر، موجّهًا التحية للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لرعايته هذا الملتقى، كما وجّه التحية لكل من  وزير الموارد المائية والري الذي لم يتمكن من الحضور لارتباطه بالتزام قومي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة  الذي أوفد نيابة عنه اللواء إسماعيل الفار لحضور الملتقى، والدكتور عبد القوي خليفة محافظ القاهرة ووزير المرافق الأسبق، كما وجه التحية لأصحاب المكاتب الاستشارية وأعضاء هيئة مكتب النقابة وأعضاء المجلس الأعلى الذين حضروا وشاركوا في فعالية الملتقى.


 

دعم الابتكار لدى المتفوقين من الشباب


وشدد "النبراوي" على أن مثل هذا الملتقى هو أحد الأنشطة التي تقوم بها النقابة واصفًا إياه بأنه بادرة طيبة للتعاون ودعم الابتكار لدى المتفوقين من الشباب، مؤكدًا أن النقابة تسعى في كل الاتجاهات والجميع يعلم ويدرك دورها في كافة القضايا التي تهم المهندسين سواءً كانت اجتماعية أو مهنية، مشيرًا إلى أن الملتقى هو أحد المحاور الطيبة والتي تولى مسئوليته لجنة الشباب، واعدًا بالاستمرار في هذا النهج لتحقيق كل ما تصبوا إليه كافة المهندسين وخدمة للوطن.


من جانبه أكد اللواء إسماعيل الفار مساعد وزير الشباب والرياضة حرص الوزير على الحضور لولا سفره إلى الخارج في مهمة قومية، معبرًّا عن سعادته بما شاهده ضمن فعاليات الملتقى والذي يعكس حرص نقابة المهندسين من حلال لجنة الشباب والتواصل الطلابي على الاهتمام بشباب المهندسين.

وقال الفار: “إن هناك بعض المشروعات التي شاهدتها سنأخذ منها البعض ونضع أيدينا في يد نقابة المهندسين لعرض هذه المشروعات على الهيئة العربية للتصنيع والأجهزة المعنية والمصانع الموجودة بالقوات المسلحة”.

وأبدى رغبته في إقامة بروتوكول تعاون بين النقابة ووزارة الشباب والرياضة لتبني هذه المشروعات، مؤكدًا   أنه رغم صغر سن شباب المهندسين القائمين على المشروعات إلا أنه يشعر أنه بين قامات علمية كبيرة في التصنيع والحركة الهندسية في مصر، مشدّدا على أن مكاتب الوزارة بلا استثناء مفتوحة لشباب المهندسين.

ملتقى الابتكارات ومشروعات التخرج 


وفي كلمته رحّب المهندس محمد الواضح باللواء إسماعيل الفار مساعد وزير الشباب والرياضة، وأعضاء مجلس نقابة المهندسين، وخريجي كليات الهندسة، في ملتقى الابتكارات ومشروعات التخرج  ، قائلًا: "شرف كبير للجنة الشباب والتواصل الطلابى تنظيم هذه الفعالية التي تجمع بين العقول المبدعة والطاقات الشابة".


وأعرب "الواضح" علن سعادته بما شاهده من شباب المهندسين في الملتقى واصفًا إياهم بمستقبل الهندسة فى مصر كونهم شبابًا مبتكرًا ومبدعًا وشغوفًا للنجاح وتقديم إضافة جديدة للدولة. 


 وأضاف: إن ملتقى الابتكارات ومشروعات التخرج يأتي في وقت حيوي يتطلب من الجميع تعزيز روح الابتكار عند الشباب، ومثل هذا الملتقى يسلط الضوء على أفكارهم التي تعكس طموحاتهم ورؤيتهم لمستقبل أفضل يلبي احتياجات ورؤية الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠، ونقابة المهندسين هي الداعم الرئيسي للمهندسين في جميع المجالات وتسعى لتقديم كل ما هو جديد ومفيد. 

عرض أفكار شباب المهندسين


كما أوضح أن من خلال هذا الملتقى تم عرض أفكار شباب المهندسين في مجالات متعددة، تشمل المدن الذكية، وتطبيقات التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة، وتقنيات مواد البناء الحديثة، مشيرًا إلى أن هذه المجالات تعد مستقبل مهنة الهندسة، منوهًا إلى أن هذا الملتقى عمل على توفير منصة لعرض أفكار الشباب، وتعزيز التواصل بين الشباب والخبراء في مختلف التخصصات لإكسابهم الخبرات، بالإضافة لإتاحة فرص توظيف فى كبرى الشركات والمصانع، مؤكدًا أن دور النقابة لا يقتصر فقط على تقديم الدعم الفني والمشورة، بل يمتد ليكون منصة حاضنة للابتكار والإبداع.


 جدير بالذكر أن الملتقى أقيم تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، ووزارات الموارد المائية والري، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتجارة والصناعة، والإنتاج الحربي، والشباب والرياضة، والبيئة، وعدد من كبرى المكاتب الاستشارية وبعض الشركات العالمية والوطنية.


وفي كلمة مقتضبة للنائب المهندس محمد السباعي عضو مجلس الشيوخ أكد   أن نجاح الملتقى يرجع لوجود ثلاث شركاء الأول هم طلاب وخريجو كليات الهندسة والذين أثبتوا أن مصر لن تنضب من عقول مفكرة، والثاني يتمثل في نقابة المهندسين راعية كل المهندسين، والشريك الثالث هو الحكومة  ، إضافة  إلى شركاء القطاع الخاص داعيًا إلى ضرورة الاهتمام بكل المشروعات لتنفذ على أرض الواقع لما لها من تأثير واضح.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

نقابة المهندسين لجنة الشباب والتواصل الطلابي بنقابة المهندسين ملتقى الابتكارات ومشروعات التخرج الجامعة الامريكية الحرم اليوناني بالجامعة الأمريكية رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وزير الشباب والرياضة

مواد متعلقة

نقابة المهندسين تنظم ملتقى الابتكارات ومشروعات التخرج 2024

أمين عام نقابة المهندسين بالإسكندرية يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من الطلاب

الأكثر قراءة

أوامر رئاسية بمحاسبة الاتحادات المشاركة في أولمبياد باريس 2024

بعد حالات النزلات المعوية، جمال شعبان يكشف حقيقة ما يحدث في أسوان

مصدر يكشف تفاصيل جديدة في قضية صلاح التيجاني

تطورات أزمة سد النهضة، مصر تؤكد موقفها: لا تنازل عن قطرة مياه وقادرون على الدفاع عن مصالحنا وأمننا المائي

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد 22-9-2024

تسجيلات تحرش ومحضر معاشرة، دفاع المجني عليهن يقدم أدلة جديدة في قضية التيجاني

قرار عاجل من محافظ القاهرة بشأن هدم القصور والفيلات

موعد إرسال مكتب التنسيق الكشوف النهائية لطلاب المرحلة الثالثة للكليات

منوعات

المزيد

فيضانات وانهيارات طينية في اليابان جراء موجة أمطار غزيرة

فأر يجبر طائرة على هبوط اضطراري في كوبنهاجن، ما القصة؟

دراسة: الاحتباس الحراري يزيد نسبة النباتات الضارة في بحيرات القطب الشمالي

أعمال شغب داخل أحد السجون في كازاخستان

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم السبت 21 سبتمبر 2024

أسعار النحاس اليوم السبت 21- 09- 2024 في الأسواق

أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم السبت 21 سبتمبر 2024

أسعار الأرز بالأسواق اليوم السبت 21 -9-2024

المزيد

انفوجراف

تعليمات صحية لتجنب النزلة المعوية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى يمترون، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 34 بسورة مريم (فيديو)

تفسير حلم صلاة العصر في المنام وعلاقته بزيادة الرزق والترقية بالعمل

ما حكم تلف السلعة بعد تمام البيع وتركها أمانة عند البائع؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية