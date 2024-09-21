بعد تفجيرات لبنان، خبير يوضح إمكانية تعرض مصر لهجمة سيبرانية بالمستقبل (فيديو)

الهجمات السيبرانية الإلكترونية، كشف الدكتور عبد الوهاب غنيم، نائب رئيس الاتحاد العربي للتحول الرقمي، إمكانية تعرض مصر لهجمة سيبرانية إلكترونية بعد تفجيرات لبنان.

موقف مصر من الهجمات السيبرانية الإلكترونية

وأكد خلال لقائه ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم": مصر اآمنة تماما من التعرض لأي هجمات سيرانية إلكترونية بفضل وعي الإدارة السياسية لكل ما يحدث، وجميع السيناريوهات الحالية والمستقبلية.

سيناريوهات مصر للحماية من الهجمات السيبرانية

وتابع: ما حدث في لبنان من تفجيرات سيبرانية، أحد السيناريوهات المعروفة وليس سرا، وهناك سيناريوهات كثيرة في أمن وسيرة المعلومات وأعمال القرصنة السيبرانية، وهناك طرق عديدة للحماية.

شبكة مصر الرئيسية الحكومية

ولفت: الشبكة الرئيسية الحكومية المصرية لا تستخدم الإنترنت، وهذا ليس تخلفا، ولكن لدينا شبكة خاصة كدائرة مغلقة، وهذا مهم للغاية من باب الحماية والأمان من الهجمات السيبرانية.

