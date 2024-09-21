مصر تتابع بقلق تطورات الأوضاع في جنوب لبنان
تتابع جمهورية مصر العربية بقلق بالغ التصعيد الخطير بجنوب لبنان، والذي شهد غارات إسرائيلية مكثفة على المنطقة، بما ينال من وحدة وسيادة الأراضي اللبنانية.
وتعرب مصر مجددًا عن كامل تضامنها مع لبنان الشقيق في هذا الظرف الدقيق.
كما تجدد جمهورية مصر العربية تحذيرها من أن هذا التصعيد الإسرائيلي غير المبرر يضع المنطقة في مفترق طرق خطير، وبما قد يؤدي إلى تبعات كارثية على استقرار المنطقة ودخولها حرب إقليمية شاملة لن تكون أي دولة بالمنطقة بمنأى عن تداعياتها.
وتدين مصر كافة الأعمال الأحادية، واستهداف المدنيين وانتهاكات القانون الدولي الإنساني.
وتؤكد مصر مجددًا على حتمية الوقف الفورى لإطلاق النار فى قطاع غزة والضفة الغربية، باعتبار ان ذلك هو السبب الاساسى للتوتر والتصعيد فى المنطقة.
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