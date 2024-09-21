السبت 21 سبتمبر 2024
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محافظات

استجابة للمواطنين،14 ميني باص وأتوبيس للربط بين جمصة والشيخ زايد و15 مايو

تشغيل باصات لربط
تشغيل باصات لربط جنصة بالشيخ زايد، فيتو

 كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية المحاسب أحمد البنداري مدير عام المواقف بالمحافظة، واللواء عادل برغش رئيس مدينة جمصة، بمتابعة تشغيل سيارات ميني باص وأتوبيس للربط بين مدن جمصه و15 مايو والشيخ زايد، وذلك تخفيفا للعبء عن المواطنين بالمدن الثلاثة.

جاء ذلك استجابة لمطالب واحتياجات المواطنين وللخدمة والتيسير علي طلاب الجامعات بجمصه.

 

تشغيل  السيارات تحقيقا لمطالب واحتياجات المواطنين


واوضح اللواء" مرزوق"ان المحافظة بكامل اجهزتها حريصة علي رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع القطاعات تنفيذا للمبادرة الرئاسية "بدايه"للتنمية البشرية.

تشغيل 14 سياره مابين مينى باص واتوبيس  للربط بين  المدن الثلاثة


ومن جانبه أوضح مدير عام المواقف أنه تنفيذا لتكليفات  محافظ الدقهلية فقد تم تشغيل 
14 سيارة ما بين مينى باص واتوبيس  للربط بين  المدن الثلاثة خدمة للأهالي وتم تحديد تعريفة موحدة بقيمة 5 جنيهات مشيرا الي أنه تم تقسيم خطوط السير إلى ثلاث خطوط تشمل جميع المواقع المستهدف تغطيتها بالمدن المذكورة.

وذلك في إطار مبادرة  الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ( بداية جديدة لبناء الانسان) " وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية

 

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