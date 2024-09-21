السبت 21 سبتمبر 2024
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محافظات

مصرع فلاح بعيار ناري بسبب الخلاف على أرض زراعية

عيار ناري، فيتو
عيار ناري، فيتو

لفظ  مزارع أنفاسه بعدما أطلق عليه آخر أعيرة نارية ، لخلاف بينهما على أرض زراعية، بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود إشارة بمصرع فلاح أطلق عليه طلق نارى بأحد الأراضى الزراعية بالنسايمة بالمنزلة.


انتقل ضباط مباحث المنزلة إلى مكان  الواقعة، وتبين مصرع  ابراهيم داوود  عاشور 69 عاما فلاح، ومقيم النسايمة مصاب بطلق ناري بالجانب الأيمن، على يد عبده عبده محسن 45 عاما فلاح ومقيم النسايمة. 

وبالفحص والتحرى تبين أن الواقعة بسبب خلافات على أرض زراعية بين الطرفين منذ عدة سنوات، وأن المجنى عليه ذهب إلى أرضه، ولكن المتهم فاجأه بطلق نارى أودى بحياته وفر هاربا.


فيما تكثف المباحث من جهودها لضبط المتهم، وجار  تحرير المحضر اللازم لإخطار النيابة العامة

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