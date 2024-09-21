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خارج الحدود

مقتل 3 وإصابة العشرات بقصف أوكراني على دونيتسك

قوات أوكرانية، فيتو
قوات أوكرانية، فيتو

الحرب الروسية الأوكرانية، أفاد "المكتب التمثيلي" لدونيتسك، فجر السبت، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضيها 47 مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأطلقت 128 مقذوفا من عيارات مختلفة،  بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وجاء في بيان المكتب على قناته في "تليجرام"، "أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 47 حالة قصف من قبل القوات الأوكرانية.. من بينها 8 حالات على محور دونيتسك، و39 على محور غورلوفكا".

وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 128 مقذوفا مختلفة العيارات، مما أسفر عن مقتل ثلاثة وإصابة خمسة عشر مدنيًا، بينهم أربعة مراهقين.

وكانت روسيا، قد أعلنت تمكن قواتها من "تحرير" بلدات في منطقة دونيتسك، ومواصلة التقدم على عدد من "محاور العملية العسكرية الروسية الخاصة".

ونقلت "سبوتنيك" بيانا لوزارة الدفاع الروسية، قالت فيه، إن وحدات من مجموعة قوات المركز "حررت" بلدات نوفوغرودوفكا، وكالينوفو، وميمريك غاليتسينيفكا، ودولينوفكا في دونيتسك.

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الحرب الروسية الأوكرانية القوات الأوكرانية منطقة دونيتسك وزارة الدفاع الروسية

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