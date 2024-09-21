السبت 21 سبتمبر 2024
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صحة ومرأة

طرق الوقاية من بكتيريا الكوليرا، وكل ما تحتاج معرفته عن المرض

الكوليرا، فيتو
الكوليرا، فيتو

الكوليرا مرض مفاجئ يحدث عندما يبتلع الشخص طعامًا أو ماءً يحتوي على بكتيريا ضمة الكوليرا، ويمكن أن تسبب الكوليرا إسهالًا شديدًا وجفافًا وحتى الموت، ويعد الماء النظيف والنظافة الجيدة أمرًا مهمًا للوقاية منها.

أسباب الإصابة بالكوليرا

تأتي الكوليرا من بكتيريا ضمة الكوليرا، ويمكن للأشخاص المصابين بهذه البكتيريا أن ينشروا المرض من خلال برازهم، ويحدث ذلك عندما يدخل البراز المصاب إلى نظام المياه، وإذا لم يتم تعقيم المياه بشكل صحيح، فإن الأشخاص الذين يستخدمون المياه للشرب والطهي والغسيل معرضون لخطر الإصابة، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي.

وعندما يأكل الشخص أو يشرب طعامًا أو ماءً يحتوي على ضمة الكوليرا، تنمو البكتيريا داخله، ثم تجعل البكتيريا الأمعاء الدقيقة تفرز السوائل، مما يؤدي إلى الإسهال.

لا تنتشر الكوليرا عادةً من شخص لآخر بشكل مباشر، ولكنها يمكن أن تنتقل، لذلك من المهم غسل اليدين لمنع العدوى.

تعيش بكتيريا الكوليرا أيضًا في الأنهار المالحة والمياه الساحلية، وقد أصيب بعض الأشخاص بالكوليرا من تناول المحار النيئ أو غير المطبوخ جيدًا، على الرغم من ندرة ذلك.

أعراض الكوليرا

يمكن أن تكون عدوى الكوليرا خفيفة، وبدون أعراض، ​​ولكن حوالي 10٪ من المصابين تظهر عليهم أعراض شديدة، بعد 12 ساعة إلى خمسة أيام من تناول البكتيريا، وتشمل هذه الأعراض:

  • الإسهال، أو البراز المائي للغاية.
  • العطش الشديد.
  • انخفاض كميات البول.
  • تشنجات العضلات.
  • الأرق أو التهيج.
  • القيء.
  • الضعف.

إذا ظهرت أي أعراض للكوليرا، فمن المهم الاتصال فورًا بالطبيب، وقد تختفي الأعراض الخفيفة من تلقاء نفسها في غضون أيام قليلة، ولكن الجفاف يمكن أن يصبح مميتًا بسرعة كبيرة، لذلك فالعلاج المبكر يمكن أن ينقذ حياة الشخص.

ما هي المشاكل التي يمكن أن تسببها الكوليرا؟

يمكن أن يؤدي الإسهال والقيء الناتجان عن الكوليرا إلى فقدان الجسم لكميات كبيرة من المواد المهمة، مثل: (الإلكتروليتات - السوائل - الصوديوم - البوتاسيوم.)

وعندما لا يحصل الجسم على ما يكفي من هذه العناصر، تصاب بالجفاف وقد يصاب المريض بـ:

  • جفاف الأغشية المخاطية (مثل تلك الموجودة في العينين والأنف والفم).
  • تسارع دقات القلب.
  • نقص بوتاسيوم الدم
  • انخفاض ضغط الدم.
  • فقدان المرونة الطبيعية في الجلد.

الجفاف الشديد غير المعالج الناتج عن الكوليرا قد يؤدي إلى:

  • فشل كلوي.
  • صدمة.
  • غيبوبة.
  • وفاة.

علاج الكوليرا

الجزء الأكثر أهمية في علاج الكوليرا هو منع الجفاف، ويجب على أي شخص مصاب بالكوليرا تعويض السوائل والأملاح التي فقدها على الفور، وقد يصف مقدم الرعاية الصحية:

  • محلول الإماهة الفموي: قد يضطر المريض إلى شرب كميات كبيرة من مزيج معبأ مسبقًا من السكر والأملاح والماء.
  • السوائل الوريدية: في حالة الجفاف الشديد، قد يستخدم مقدم الرعاية الصحية إبرة لضخ السوائل مباشرة في عروق المريض.

قد تشمل العلاجات الأخرى:

  • المضادات الحيوية.
  • الزنك عند الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات.

عادة ما تختفي بكتيريا ضمة الكوليرا من الجسم في غضون أسبوعين.

طرق الوقاية من الكوليرا

الأشخاص الذي لا يعيشون في مناطق ذات صرف صحي رديء أو يزورونها لديهم فرصة ضئيلة للإصابة بالكوليرا، ولكن إذا كنت في منطقة بها حالات كوليرا، يمكن أن تساعد بعض الاستراتيجيات في منع العدوى:

  • تجنب مياه الصنبور ونوافير المياه ومكعبات الثلج، ينطبق هذا الاحتياط على المياه التي يشربها الشخص والمياه التي تستخدم لغسل الأطباق وإعداد الطعام وتنظيف الأسنان.
  • عدم أكل المأكولات البحرية النيئة أو غير المطبوخة جيدًا.
  • شرب الماء فقط إذا كان معبأ في زجاجات أو معلبًا أو مسلوقًا أو معالجًا بمواد كيميائية معينة.
  • وعدم الشرب من زجاجة أو علبة مفتوحة مسبقًا.
  • تناول الأطعمة المعلبة مسبقًا، أو تأكد من طهي الأطعمة الأخرى طازجة وتقديمها ساخنة.
  • تطهير الماء: غليه لمدة دقيقة واحدة على الأقل، أضف نصف قرص يود أو قطرتين من مبيض منزلي لكل لتر من الماء أو استخدم أقراص الكلور.
  • اغسل الفواكه والخضروات بماء نظيف.
  • اغسل اليدين بالصابون والماء النظيف، وخاصة قبل التعامل مع الطعام وتناوله وبعد استخدام الحمام، وإذا لم يتوفر الماء النظيف والصابون، استخدم معقم اليدين المصنوع من

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