الصحة السودانية تعلن عن إصابات ووفيات جديدة بالكوليرا

أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 266 إصابة جديدة بالكوليرا وكذا ارتفاع إجمالي الوفيات إلى 315 حالة.

حملة الاستجابة لوباء الكوليرا

وأطلقت وزارة الصحة الاتحادية بالسودان حملة الاستجابة لوباء الكوليرا بمحليتي ود الحليو وكسلا، على أن تستمر حتى 21 سبتمبر الجاري، فيما باشرت الغرفة الاتحادية اجتماعاتها بقاعة الصحة الانجابية بمدينة كسلا.

ومن جانبه قال رئيس الغرفة محمد الحسين في تصريح صحفي عقب الاجتماع، إن الحملة تستهدف في محلية كسلا 334،548 شخصا، وبود الحليو 69،533 شخصا، مؤكدا انها مخصصة للأشخاص الذين لم يسبق تلقيهم اللقاح، وكذلك الأشخاص الذين يتواجدون بمناطق لم تشملها الحملة السابقة من عمر عام فما فوق، وأضاف أن كمية اللقاح التي وصلت تبلغ 404،081 جرعة للمحليتين، لافتا إلى انعقاد الاجتماع الأول للغرفة للمتابعة.

برنامج التحصين الموسع

وأكد الحسين، ان الحملة تسير بصورة جيدة، مناشدا المواطنين الذين لم يتلقوا الجرعة السابقة بالاسراع للتطعيم، منوها إلى اتباع 3 إستراتيجيات للتنفيذ، المراكز الثابتة،والمراكز المؤقتة بجانب الفرق الجوالة وصولا لكل المستهدفين مؤكدا ان اللقاح امن وفعال ويقلل معدل المرضى والوفيات بسبب الكوليرا.

من جانبه قطع مسؤول الإمداد ببرنامج التحصين الموسع هاشم الطيب،باكتمال كافة الاستعدادات قبل الانطلاق من توزيع الإمداد،وتدريب المتطوعين والمشرفين على كافة المستويات. وأضاف ان الغرفة الاتحادية تتكون من أعضاء من الإدارات المختلفة بالوزارة، والتي ناقشت سير الحملة في يومها الأول،مؤكدا الاقبال العالي لتلقي التطعيم.