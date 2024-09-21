سام مرسي يعلق على هدفه في مباراة إيبسويتش وساوثهامبتون

علق سام مرسي لاعب منتخب مصر ونادي إيبسويتش تاون الإنجليزي، على تألقه وقيادة فريقه للتعادل مع ساوثهامبتون، بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي.

وكاد ساوثهامبتون أن يحصد نقاط المباراة كاملة، قبل أن يتمكن سام مرسي من تسجيل هدف التعادل لصالح إيبسويتش تاون في الدقيقة الخامسة من الوقت المُحتسب بدلَا من الضائع.

وتحدث سام مرسي عن المباراة في تصريحات لشبكة "بي بي سي" البريطانية، وقال: "إذا كنت تلعب بعيدًا عن ملعبك وسجلت هدفًا في الدقيقة 95، فهذا شعور رائع، من الرائع أيضًا أن نحتفل مع جماهيرنا والحصول على نقطة مستحقة بشق الأنفس".

وأضاف قائد إيبسويتش: "كنا نعلم أن ساوثهامبتون لديهم فريق جيد، لكننا نتحسن ونتطور كل جولة وهناك أشياء يجب تحسينها بشكل أفضل، لكن لدينا العزيمة والإصرار على النجاح".

وأتم: "أعتقد أننا كنا الفريق الأفضل في مباراة اليوم، والتعادل اليوم يمنحنا دفعة أخرى لنتدرب بجد للمباريات المقبلة ولا نستسلم أبدًا حتى اللحظات الأخيرة".

🎥⚽ هدف مذهل ورائع من سام مرسي ضد ساوثهامبتون.pic.twitter.com/ktoFQgvyqC September 21, 2024

وكشفت شبكة "هوسكورد" العالمية، أن سام مرسي حصد أعلى تقييم بين لاعبي إيبسويتش تاون في مباراة اليوم، بنسبة بلغت 7.7/10، بعدما استحوذ على الكرة بنسبة 6.4 %، وبلغت نسبة تمريراته الصحيحة 90 %، وتدخل بنجاح على الخصم 4 مرات.

وفقد سام مرسي الاستحواذ على كرته مرة واحدة فقط، وصوب تسديدة تجاه المرمى، وأخرى تم التصدي لها من قِبل الخصم.

مباراة إيبسويتش تاون وساوثهامبتون

أحرز تايلر ديبلنج هدف التقدم لصالح ساوثهامبتون فى الدقيقة الخامسة من بداية اللقاء، فيما سجل هدف التعادل اللاعب سام مرسي في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

وشارك الدولي المصري سام مرسي بشكل أساسي في تشكيل فريقه الرسمي.

ويحتل فريق إيبسويتش تاون المركز السادس عشر فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 3 نقاط.

فيما يتواجد فريق ساوثهامبتون في المركز الثامن عشر وقبل الأخير بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 4 نقاط.

و تعادل فريقا برايتون ضد إيبسويتش تاون سلبيًا خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء السبت على ملعب "فامر"، ضمن مباريات الجولة الرابعة من منافسات البريميرليج.

وفشل فريق إيبسويتش تاون، المحترف ضمن صفوفه الدولى المصرى سام مرسي، إلى الفوز الأول وحصوله على أول ثلاث نقاط في مباريات الدوري الإنجليزي.