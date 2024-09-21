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رياضة

الدوري الإنجليزي، سام مرسي يقود إبسويتش تاون للتعادل مع ساوثهامبتون (فيديو)

سام مرسي،فيتو
سام مرسي،فيتو

تعادل فريق إيبسويتش تاون، المحترف ضمن صفوفه الدولى المصري سام مرسي، أمام منافسه ساوثهامبتون بنتيجة 1-1،  في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة الخامسة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجارى 2024-25.

مباراة إيبسويتش تاون وساوثهامبتون

أحرز تايلر ديبلنج هدف التقدم لصالح ساوثهامبتون فى الدقيقة الخامسة من بداية اللقاء، فيما سجل هدف التعادل اللاعب سام مرسي في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

وتواجد الدولى المصري سام مرسي بشكل أساسي في تشكيل فريقه الرسمي.

ويحتل فريق إيبسويتش تاون المركز السادس عشر فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 3 نقاط.

فيما يتواجد فريق ساوثهامبتون في المركز الثامن عشر وقبل الأخير بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 4 نقاط.

فيما تعادل فريقا برايتون ضد إيبسويتش تاون سلبيًا خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء السبت على ملعب "فامر"، ضمن مباريات الجولة الرابعة من منافسات البريميرليج.

وفشل فريق إيبسويتش تاون، المحترف ضمن صفوفه الدولى المصري سام مرسي، إلي الفوز الأول وحصوله على أول ثلاث نقاط في مباريات الدوري الإنجليزي.

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الدوري الانجليزي مباراة إيبسويتش تاون وساوثهامبتون إيبسويتش سام مرسي

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