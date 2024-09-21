توتنهام يفوز على برينتفورد 3-1 في الدوري الإنجليزي

حقق فريق توتنهام هوتسبير الفوز على ضيفه برينتفورد بنتيجة 3-1، مساء اليوم السبت، في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل أهداف توتنهام كل من، دومينيك سولانكي في الدقيقة 8، بيرنان جونسون في الدقيقة 28، جيمس ماديسون في الدقيقة 85.

بينما سجل بريان مبيومو هدف برينتفورد في الدقيقة الأولى.

فوز ليفربول على بورنموث

فاز فريق ليفربول على نظيره بورنموث بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الأنفيلد، ضمن الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبهذه النتيجة يتصدر فريق ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 12 نقطة مؤقتا حتى نتيجة مباراة مانشستر سيتي غدا صاحب نفس عدد النقاط.

وسجل لويس دياز هدفين لـ ليفربول في شباك بورنموث في الدقيقة 27 و29، فيما سجل الهدف الثالث داروين نونيز في الدقيقة 38 من صناعة محمد صلاح.