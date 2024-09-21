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رياضة

بعد هدفه القاتل، تعرف على أرقام سام مرسي في مباراة إيبسويتش وساوثهامبتون

سام مرسي،فيتو
سام مرسي،فيتو

تألق سام مرسي لاعب منتخب مصر ونادي إيبسويتش تاون الإنجليزي، بعدما سجل هدفا وقاد فريقه للتعادل مع ساوثهامبتون، بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي.

وكاد ساوثهامبتون أن يحصد نقاط المباراة كاملة، قبل أن يتمكن سام مرسي من تسجيل هدف التعادل لصالح إيبسويتش تاون في الدقيقة الخامسة من الوقت المُحتسب بدلَا من الضائع.

وكشفت شبكة "هوسكورد" العالمية، أن سام مرسي حصد أعلى تقييم بين لاعبي إيبسويتش تاون في مباراة اليوم، بنسبة بلغت 7.7/10، بعدما استحوذ على الكرة بنسبة 6.4 %، وبلغت نسبة تمريراته الصحيحة 90 %، وتدخل بنجاح على الخصم 4 مرات.

وفقد سام مرسي الاستحواذ على كرته مرة واحدة فقط، وصوب تسديدة تجاه المرمى، وأخرى تم التصدي لها من قِبل الخصم.

 

مباراة إيبسويتش تاون وساوثهامبتون

أحرز تايلر ديبلنج هدف التقدم لصالح ساوثهامبتون فى الدقيقة الخامسة من بداية اللقاء، فيما سجل هدف التعادل اللاعب سام مرسي في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

وشارك الدولي المصري سام مرسي بشكل أساسي في تشكيل فريقه الرسمي.

ويحتل فريق إيبسويتش تاون المركز السادس عشر فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 3 نقاط.

فيما يتواجد فريق ساوثهامبتون في المركز الثامن عشر وقبل الأخير بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 4 نقاط.

و تعادل فريقا برايتون ضد إيبسويتش تاون سلبيًا خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء السبت على ملعب "فامر"، ضمن مباريات الجولة الرابعة من منافسات البريميرليج.

وفشل فريق إيبسويتش تاون، المحترف ضمن صفوفه الدولى المصرى سام مرسي، إلى الفوز الأول وحصوله على أول ثلاث نقاط في مباريات الدوري الإنجليزي.

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