السبت 21 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

شوط أول سلبي بين مانشستر يونايتد وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد،
مانشستر يونايتد، فيتو

تعادل فريق مانشستر يونايتد مع نظيره كريستال بالاس بنتيجة 0-0 في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب "سيلهرست بارك" ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي.

 

تشكيل مانشستر يونايتد أمام كريستال بالاس 

في حراسة المرمى: أونانا

في خط الدفاع: مزراوي - دي ليخت - ليساندرو مارتينيز - ديوجو دالوت

في خط الوسط: كوبي ماينو - إريكسن - أماد ديالو

في خط الهجوم: جارناتشو - برونو فيرنانديز - زيركزيو

 

تشكيل كريستال بالاس أمام مانشستر يونايتد

في حراسة المرمى: هندرسون

في خط الدفاع: ريتشاردز، جويهي، ماكسينس

في خط الوسط: مونيوث، وارتون، كامادا، ميتشل

في خط الهجوم: إيزي، نيكيتاه، ماتيتا

ويقع مانشستر يونايتد في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 6 نقاط، بينما يقع كريستال بالاس في المركز السابع عشر برصيد نقطتين.

توتنهام يفوز على برينتفورد 3-1 في الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي، سام مرسي يقود إبسويتش تاون للتعادل مع ساوثهامبتون (فيديو)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتوأسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

كريستال بالاس مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد أمام كريستال بالاس كريستال بالاس ومانشستر يونايتد برونو فيرنانديز

مواد متعلقة

دوري أبطال إفريقيا، وسام أبو علي يسجل هدف الأهلي الثاني في شباك جورماهيا

الأهلي يتقدم على جورماهيا الكيني بهدف ربيعة في الشوط الأول (فيديو)

دوري أبطال إفريقيا، الأهلي يتقدم على جورماهيا بهدف بعد مرور 30 دقيقة

دوري أبطال إفريقيا، رامي ربيعة يسجل هدف الأهلي الأول أمام جورماهيا

دوري أبطال إفريقيا، تعادل سلبي بين الأهلي وجورماهيا بعد مرور 15 دقيقة

ليفربول يضرب بورنموث بثلاثية ويصعد لصدارة الدوري الإنجليزي مؤقتا (صور)

الدوري الإماراتي، خسارة الجزيرة بمشاركة النني أمام الشارقة برباعية نظيفة

ليفربول يواصل تقدمه على بورنموث بثلاثية بعد مرور 75 دقيقة (صور)

الأكثر قراءة

هل ينخفض سعر الدولار لـ10 جنيهات؟ رئيس البنك الأهلي يرد

منتج فيلم التاروت يكشف حقيقة مشهد الخيانة الزوجية مع الكلب (فيديو)

براتب يصل لـ 25 ألف جنيه، مميزات وشروط التقدم لوظائف مشروع محطة الضبعة النووية

الموت يفجع المطرب إسماعيل الليثى

لاعب الزمالك السابق: 80% من لاعبي الدوري يتعاطون المنشطات

أقوال صادمة للفتاة خديجة ضحية الشيخ التيجاني أمام النيابة

ماذا يحدث في أسوان بعد انتشار حالات النزلات المعوية؟ المحافظ يرد (فيديو)

قبل اجتماع لجنة التسعير، البترول تكشف حقيقة رفع الدعم عن الوقود والسيناريوهات المتوقعة

ads

منوعات

المزيد

بحلول عام 2027، شركة بريطانية تخطط لبناء مساكن في قاع المحيطات

نداء الحيتان،الذكاء الاصطناعي يكشف لغز الأصوات الغامضة بالمياه العميقة بالمحيطات

أصابت المواطنين بالذعر، فنانة تتقمص شكل كائن فضائي وتتجول في الشوارع (فيديو)

إحصاءات صادمة تكشف تسجيل جريمة اغتصاب كل ساعة في لندن

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير عالميا اليوم السبت 21-09-2024

أسعار الأرز بالأسواق اليوم السبت

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم السبت

أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم السبت 21 سبتمبر 2024

المزيد

انفوجراف

الشروط الواجب توافرها في الأسر الراغبة في رعاية طفل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

خالد الجندي: قصة سيدنا لوط أول معركة أخلاقية بين الخير والشر (فيديو)

تفسير رؤية السمك الصغير في المنام وعلاقته بالحصول على المال من مصادر حلال

شباب حول الرسول، حبيب بن زيد "الشهيد حامل رسالة النبي"

المزيد
الجريدة الرسمية