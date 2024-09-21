شوط أول سلبي بين مانشستر يونايتد وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي
تعادل فريق مانشستر يونايتد مع نظيره كريستال بالاس بنتيجة 0-0 في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب "سيلهرست بارك" ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي.
تشكيل مانشستر يونايتد أمام كريستال بالاس
في حراسة المرمى: أونانا
في خط الدفاع: مزراوي - دي ليخت - ليساندرو مارتينيز - ديوجو دالوت
في خط الوسط: كوبي ماينو - إريكسن - أماد ديالو
في خط الهجوم: جارناتشو - برونو فيرنانديز - زيركزيو
تشكيل كريستال بالاس أمام مانشستر يونايتد
في حراسة المرمى: هندرسون
في خط الدفاع: ريتشاردز، جويهي، ماكسينس
في خط الوسط: مونيوث، وارتون، كامادا، ميتشل
في خط الهجوم: إيزي، نيكيتاه، ماتيتا
ويقع مانشستر يونايتد في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 6 نقاط، بينما يقع كريستال بالاس في المركز السابع عشر برصيد نقطتين.
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