بمشاركة سام مرسي، إيبسويتش تاون وبرايتون يتعادلان سلبيا في الدوري الإنجليزي

تعادل فريق إيبسويتش تاون مع نظيره برايتون بنتيجة 0-0 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب فالمر في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

بهذه النتيجة يحتل إيبسويتش المركز السابع عشر في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد نقطتين بينما برايتون بالمركز الثالث برصيد 8 نقاط.

تشكيل إيبسويتش تاون أمام برايتون في الدوري الإنجليزي

في حراسة المرمى: أرنيت موريس.

في خط الدفاع: أكسيل توانزيبي، دارا أوشيا، جاكوب جريفيس، ليف ديفيز.

في خط الوسط: سام مرسي، كالفين فيليبس، سامي سموديتش، أوماري هوتشينسون، ويس بيرنز.

في خط الهجوم: ليام ديلاب.

وجلس على مقاعد البدلاء كل من: والتون، جونسون، تاونسيند، كاجوستي، لونجو، شابلين، كلارك، تشيدوزي أوجبيني، هيرست.