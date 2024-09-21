شاهد، تحية جماهير الأهلي لمارسيل كولر قبل انطلاق لقاء جورماهيا

حرصت جماهير النادي الأهلي الحاضرة باستاد القاهرة الدولي علي تحية مارسيل كولر المدير الفني للقلعة الحمراء، قبل انطلاق مباراة الفريق أمام جورماهيا الكيني بدوري أبطال إفريقيا.

وقام المدرب السويسري بالتوجه سريعا إلي جماهير النادي الأهلي لرد التحية لهم.

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تشكيل الأهلي لمباراة جورماهيا

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ويحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق وحسين الشحات وإمام عاشور وبيرسي تاو.

خط الهجوم: وسام أبو علي.

بدلاء النادي الأهلي أمام جورماهيا

ويجلس على دكة بدلاء النادي الأهلي كل من: عمر كمال عبد الواحد ويوسف أيمن ومحمود كهربا ورضا سليم وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر ومصطفى شوبير وأحمد نبيل كوكا.

موعد مباراة الأهلي وجورماهيا والقنوات الناقلة

وتقام مباراة العودة بين الأهلي وجورماهيا الكيني في السابعة مساء اليوم السبت على ستاد القاهرة الدولى، وتنقل عبر قناة أبو ظبي الرياضية وقناة أون تايم سبورتس وأيضا إم بي سي مصر.

وكان النادي الأهلي فاز على نظيره جورماهيا الكيني بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعت الفريقين، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2024 /2025.